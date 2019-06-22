〈黃金鍊金術〉金價衝6年新高 專家示警：聯準會降息前勿追高

美國聯準會 (Fed) 鴿派言論，助長黃金價格大漲，國際金價 21 日每盎司衝上 1415 美元創下 6 年新高價位，台銀貴金屬部表示，寬鬆政策雖有助於金價漲勢，但目前買盤主要來自於空單回補與各國央行，缺乏實質需求基本面支撐，短線不宜進場追高。

5 月初美中貿易戰開打以來，金價因缺乏買盤支撐價格持續在 1250 美元~ 1270 美元反覆測試，台銀貴金屬部原本預期，少了需求買盤支撐，將下半年金價目標價訂在 1400 美元。

但就在聯準會日前釋出可能降息訊號後，推升金價持續上攻，每盎司一度漲至 1415 美元創下 2013 年 9 月以來新高價位，台銀認為，在缺乏實質需求買盤支撐，短線先看每盎司上漲至 1425 美元後是否拉回整理，建議勿貿然搶短追高。

台銀貴金屬部主管表示，目前正值黃金淡季，這波金價上漲主要來自於空單回補與全球央行買盤挹注所致，其中部分央行為了將資產去美元化，大舉買進黃金，估計來自各國央行黃金買盤比重約 15%~20% 左右。

台銀貴金屬部表示，量化寬鬆固然有利大宗商品價格表現，但少了實質需求的基本面支撐的情況下，除非聯準會量化寬鬆態勢明確，否則金價漲勢恐怕仍相對有限，建議勿貿然進場搶短。

而從台銀交易狀況也可窺見目前市場動態，台銀主管說，近期僅 1/4 客戶進場買進黃金，3/4 的客戶則是趁著金價反彈趁機回售黃金獲利了結，反應這波金價上漲，並非靠實質買盤撐場，黃金買氣並不如想像中熱絡。

銀行主管表示，市場對聯準會的降息預期心理，可望推升金價走勢，但要注意的是歐元區製造業景氣惡化，英國有硬脫歐危機，將使歐元與英鎊面臨貶值壓力，並支撐美元走勢，也是黃金價格走跌壓力，預估短線仍將震盪整理。