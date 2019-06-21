台股週線收紅市值重回32兆關卡 短線留意消息面干擾勿貿然追漲

美國聯準會鴿派勢力出頭，加上「川習會」成局，帶動台股隨美股走揚，終場指數收在 10800 點關卡、單週大漲逾 280 點、週線線收紅，上市公司總市值重回 32 兆關卡之上。

法人表示，台股在資金行情挹注電子股帶動下大盤短線偏多，儘管市場對 G20 川習會給予正面展望，但因川普作風難以捉摸，短線仍易受消息面干擾，短線搶多資金鬆動，建議不宜貿然追漲。

聯準會釋出不排除降息訊號，激勵美股走揚，台股本周最後三個交易日在資金行情挹注下上演帶量反攻戲碼，加權指數單週大漲 279 點，收在 10803.77 點，上市公司總市值也增加逾 8000 億元以上。

觀察各類股指數表現，本週以電子零組件類表現相對強勁，單週指數上漲 5.33% 居冠，但電器電纜類表現較為疲弱，單週跌幅 3.34%，扣除金融類指數大盤上漲 250.97 點、漲幅 2.85%，不含電子類指數上漲 229.01 點、漲幅 1.51%。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，從外資本周連續買超，且買超金額逾 280 億元來看，資金行情可發揮穩定市場信心作用，也透露市場悲觀氛圍有逐漸消散跡象。

廖哲宏指出，外資近期明顯回流買入電子權值股，帶動電子指數均線翻揚並且突破波段前高，但在 28 日 G20 會議實質結論出爐前，為降低短線震盪風險，建議布局首重基本面展望明確族群。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，貿易戰變數仍是左右台股最大變數，因此儘管盤勢區轉樂觀，但目前雙方僅是重回談判桌，還無法確定矛盾能否化解。

周書玄表示，現階段大盤站回季線有利多方，但基於盤面受消息面掌控，加上短線搶多資金較為浮動，不適合大舉追漲，持續仍需關注 G20 會議前美中互動狀況，待局面更為明朗可望再有積極操作機會。

