台股量能升溫 外資、投信連3買 台積電除息前三大法人卡位參與

台股指數今 (21) 日終場上漲 18.76 點，觀察三大法人今日操作，外資、投信已連 3 買，今日分別買超 63.66 億、2.54 億元，反觀自營商則轉賣超 5.61 億元，合計三大法人買超 60.6 億元；個股部分，台積電也連 3 日獲三大法人青睞，卡位除息行情意味濃厚。

期貨部分，外資今日小幅增加多單 97 口，多單未平倉口數達 5.37 萬口，投信加碼 343 口空單，空單未平倉口數增加到 3.14 萬口，自營商則增持空單，空單未平倉口數達 7427 口。

觀察今日法人操作，外資大買群創、友達、彩晶等面板個股，反觀投信則站在賣方調節，其中群創遭投信賣超 7 萬多張，彩晶、友達也有萬張以上；而昨日外資買超萬張的長榮航，受空服員職業工會無預警宣布罷工的影響，外資今日也反手賣超 12000 多張。

外資今日買超前十名，分別為群創 7 萬多張居冠，台積電、彩晶、元大台灣 50、仁寶、元大台灣 50 反、華航皆逾萬張，旺宏、鴻海也有 9 千多張，友達則為 8 千多張。

外資今日賣超前十名，依序為兆豐金、長榮航皆逾萬張，其他依序為臺企銀、中信金、敦南、義隆、華新、大同、彰銀、玉山金。

投信前十大買超標的，潤泰新、大成鋼、神基皆逾 5000 張，潤泰全逾 4000 張，其次依序為台勝科、豐泰、欣興、日月光投控、奇鋐都在千張之上，康控 - KY 則為 607 張。

投信賣超前十大標的，面板族群囊括幾乎包辦前 4 名，群創遭大賣達 7 萬多張，彩晶、旺宏也都逾 2 萬張，友達也有 14000 多張，其次依序為中信金、技嘉、仁寶、聯電、元大寶滬深、南亞科。

法人表示，近期受美國聯準會暗示可能降息激勵，加上美中貿易有機會在 G20 後好轉，強化市場信心，連續 3 天成交量達 1200 億元以上，顯示資金持續湧入市場，短線仍偏多看待，但仍須留意國際經濟局勢變化。