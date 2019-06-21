伊朗稱美國試圖製造「伊朗恐懼症」 國際油價直逼65美元

伊朗擊落美軍無人偵察機，據傳美國總統川普一度下令祭出軍事報復，但在最後一刻撤銷決定；伊朗國防部長 Amir Hatami 今 (21) 日表示，美國正試圖製造「伊朗恐懼症」；在美伊緊張情勢持續升溫的情況下，油價走高，直逼每桶 65 美元。

台北時間週五下午 4 點 32 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.78%，至每桶 64.95 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.35%，至每桶 57.27 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

上週發生在阿曼灣的油輪襲擊事件，美國指控是伊朗所為，導致美伊緊張關係加劇，如今伊朗又擊落美軍無人機，情勢恐進一步惡化。

德黑蘭當局宣稱，這架無人偵察機是在飛越伊朗領空時，遭到擊落；但美軍駁斥，指「飛越伊朗領空」的說法不實，「這是對美國資產的無端攻擊」。

今年 5 月 12 日，亦有 4 艘油輪在阿曼灣遭到襲擊，美國軍事小組在進行初步調查後指出，伊朗可能是幕後主謀。

Amir Hatami 認為，美國正試圖製造「伊朗恐懼症」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令 Hossein Salami 說，擊落美國無人偵察機，是伊朗對美國釋出的「明確訊息」，「伊朗的邊境是紅線，我們會對任何形式的侵犯行為，祭出強烈回應。」

Salami 強調，「伊朗不想和任何國家開戰，但我們已做好保衛伊朗的充分準備。」

川普日前於推特發文，稱伊朗「鑄下大錯」；據傳他原本已下令，對伊朗祭出軍事報復，但為避免衝突升級，在最後一刻撤銷決定。