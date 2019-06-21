美伊緊張情勢升溫 美國原油週漲幅直逼10%

伊朗日前以地對空飛彈，擊落一架美軍無人偵察機，導致美伊緊張情勢進一步升溫，國際油價應聲大漲，本週以來，布蘭特原油累計漲幅約 5%，西德州中級原油則逼近 10%。

台北時間週五 (21 日) 晚間 9 點 12 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.90%，至每桶 65.03 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.35%，至每桶 57.27 美元。

美國原油週漲幅直逼 10%。(圖：翻攝自 Investing.com)

根據 Investing.com 觀察，本週以來，布蘭特原油累計上漲約 5.3%，西德州中級原油漲幅則逼近 10%。

上週發生在阿曼灣的油輪襲擊事件，美國指控是伊朗所為，導致美伊緊張關係加劇，如今伊朗又擊落美軍無人機，情勢恐進一步惡化。

德黑蘭當局宣稱，這架無人偵察機侵入伊朗領空，故將之擊落；但美軍駁斥，指無人偵察機當時處於國際領空，「這是對美國資產的無端攻擊」。

美國總統川普日前於推特發文，稱伊朗「鑄下大錯」；據傳他原本已下令，對伊朗祭出軍事報復，但為避免衝突升級，在最後一刻撤銷決定，並改口稱，此事件可能不是蓄意攻擊，「很難相信是故意的」。

風險諮詢公司 Eurasia Group 估計，美伊開戰的機率為 40%，高於 5 月預測的 30%；Eurasia Group 分析師 Henry Rome 認為，若美伊之間爆發小規模戰事，油價估將漲破 100 美元；假如演變成大規模戰爭，油價可能來到 150 美元之上。