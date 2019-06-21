川普下令攻擊伊朗又緊急喊卡 專家上修開戰機率至40%

伊朗日前以地對空飛彈，擊落一架美軍無人偵察機，據傳美國總統川普一度下令祭出軍事報復，但在最後一刻撤銷決定；風險諮詢公司 Eurasia Group 預估，美伊開戰的機率為 40%，高於 5 月預測的 30%。

上週發生在阿曼灣的油輪襲擊事件，美國指控是伊朗所為，導致美伊緊張關係加劇，如今伊朗又擊落美軍無人機，情勢恐進一步惡化。

德黑蘭當局宣稱，這架無人偵察機侵入伊朗領空，故將之擊落；但美軍駁斥，指無人偵察機當時處於國際領空，「這是對美國資產的無端攻擊」。

川普日前於推特發文，稱伊朗「鑄下大錯」；據傳他原本已下令，對伊朗祭出軍事報復，但為避免衝突升級，在最後一刻撤銷決定，並改口稱，此事件可能不是蓄意攻擊，「很難相信是故意的」。

根據 CNBC 報導，曾擔任歐巴馬政府伊朗問題顧問，現為喬治城大學兼任副教授的 Trita Parsi 表示，美伊一旦開戰，肯定是雙輸局面，沒人能受益。

Parsi 強調，當前局勢非常緊張，必須找出使衝突降溫的方法，「我們正處在 (緊張情勢) 進一步升級的邊緣」。

風險諮詢公司 Eurasia Group 估計，美伊開戰的機率為 40%，高於 5 月預測的 30%；Eurasia Group 分析師 Henry Rome 認為，若美伊之間爆發小規模戰事，油價估將漲破 100 美元；假如演變成大規模戰爭，油價可能來到 150 美元之上。

台北時間週五 (21 日) 下午 5 點 16 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.53%，至每桶 64.79 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.26%，至每桶 57.22 美元。