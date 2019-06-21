〈南山人壽股東會〉小股東不滿年年獲利卻不配股利 公司：未來會朝此目標努力

南山人壽今 (21) 日召開股東會，南山年年獲利，卻未分配股利，成小股東炮轟議題，董事長杜英宗為此代董事會向股東道歉；南山人壽也解釋，2018 年度期末保留盈餘依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後無可分配盈餘，未來仍會朝配發股利努力。

小股東發言質疑公司不分配股利，且不斷增資，向杜英宗表達不滿，杜英宗也向小股東致歉並。

南山人壽說明，股利發放議題，是依法規及公司章程規定，2018 年度期末保留盈餘，依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後無可分配盈餘，因此不擬配發股利，未來仍會朝配發股利努力。

杜英宗個人薪酬也成股東關心焦點，股東質疑，杜英宗主導境界新系統錯誤百出，卻仍坐領高薪，依據南山人壽年報顯示，杜英宗年薪不但連續 2 年破億元，2018 年高達 1 億 604 萬元，比起前一年的 1 億 501 萬元又再增加。

南山人壽強調，董事長薪酬，是由薪酬委員會參考董事對公司營運的參與程度、貢獻價值、公司長期成長、及國內外同業薪酬水準，整體考量後給予核定。

南山人壽指出，績效獎金辦法中，周延考量中長期績效指標，每年並依績效指標達成狀況送薪資報酬委員會、審計委員會、董事會審查，薪酬委員會及審計委員會由獨立董事所組織，董事長主動迴避未參與會議及表決，其當年度績效獎金總額的核定結果經董事會全體支持、無異議通過，程序一切符合公司及法令規定。

另外，南山人壽今年上半年已連續苦吞金管會 5 張罰單，遭開罰金額累計已經高達 1680 萬元，南山人壽強調，主管機關近日密集提出裁罰的項目，主要是過去 2 年累積案件，南山很重視主管機關意見，並依檢查意見進行檢討改善及強化相關作業，務必做到保障保戶權益及維護公司利益。