中國黃金計畫收購加拿大礦商 Iamgold漲幅創4年新高

相關消息人士指出，中國第二大黃金礦產商中國黃金，正在評估收購加拿大黃金生產商 Iamgold 部份股權。受此消息激勵，Iamgold 週四收漲 6.75%，報 4.27，盤中漲幅最高達 18%，創下 4 年新高。

根據《彭博社》上月報導，Iamgold 正在研究將部分或全部股權出售，並且已和一些潛在買家進行洽談，至於可能的收購條件，消息人士指出，中國黃金正和財務顧問進行相關討論。

在此之前，金礦產業已進行幾次大規模併購，包含紐蒙特礦業 (NEM-US) 收購加拿大黃金公司 (Goldcorp)，以及巴里克黃金 (GOLD-US) 與蘭德黃金資源公司 (Randgold Resources) 的收購案，顯示出面對日益稀少的貴金屬儲備，全球金礦商皆積極尋求併購，以創造更可觀的市場利益。

Iamgold 股票收盤時漲約 6.8%，市值達到 15 億美元。此前股價漲幅高達 18%，為 2014 年 12 月以來的最大盤中漲幅。

知情人士透露，目前中國黃金尚未做出最終決定，也可能不進行收購。針對可能收購消息，中國黃金尚未回應，Iamgold 方面則拒絕評論。

近來受到全球經濟放緩以及投資人避險需求攀升，金價屢觸高點。而在 Fed 暗示降息的可能性提升後，現貨黃金價格昨 (20 日) 跳升至 5 年新高。