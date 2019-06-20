Tom Lee：比特幣短期內將突破歷史新高

Fundstrat 共同創辦人兼華爾街分析師 Tom Lee 認為，比特幣可能在短期內達到歷史新高，他如是說「比特幣正成為加密貨幣領域內的儲備貨幣，自比特幣發行以來，其超過 9 千美元的時間只佔 4%。所以我認為，比特幣要突破歷史新高是輕而易舉的」。接下來，當被問及 Libra 將對其他穩定幣的影響時，Lee 指出，在多個穩定幣共存的情況下，Libra 有很大幾率將成為主導貨幣，且很可能是老牌金融機構最強勁的對手之一。

Kyle Torpey: Libra 對比特幣價格影響不大

針對 Facebook 日前所發布的加密貨幣項目 Libra，《富比士》比特幣專欄作家 Kyle Torpey 就其對比特幣價格的長期影響進行了分析。他認為，Libra 只是傳統金融體系的其中一種異變形體，且跟比特幣的特質完全不同，因此不會對比特幣的價格產生太大影響。除了作為支付網絡的差異之外，Torpey 表示兩者在貨幣政策方面也是截然不同，比特幣本身所設計的供需關係無關政治，而 Libra 則是由一籃子政府發行的貨幣支持。值得注意的是，Facebook 近年來深陷隱私醜聞，而這實際上正與比特幣的立場相抵觸。

馬來西亞為區塊鏈專才推工作簽證計劃

6 月 18 日消息指出，馬來西亞數字經濟發展局（MDEC）近期與區塊鏈組織 NEM Foundation 和線上求職平台 Jobbatical 達成合作，共同啟動「專門針對科技自由職業者的工作簽證計劃」，以解決該國對區塊鏈專才需求過剩的問題。據了解，該計畫旨在吸引國外專業人士到該國提供區塊鏈相關服務，或在馬來西亞公司接受相關培訓，並授予其長達 12 個月的合法居留權。MDEC 副局長 Norhizam Abdul Kadir 表示，「這個計劃將從區塊鏈職缺開始著手，即將簽發的簽證數量將取決於馬來西亞區塊鏈公司的需求。」

俄羅斯財政高官：預計兩周內通過 DFA 加密立法

俄羅斯財政部副部長 Alexei Moiseev 透露，國家杜馬目前正在審議「數位金融資產法（DFA）」，預計將在未來兩週內通過該法案。Moiseev 補充說，當局還批准了關於 ICO 發行的單獨法案，而這將成為俄羅斯眾籌法的一部分。這意味著，俄羅斯將有兩項與加密貨幣相關的法案，即 DFA 和眾籌法。Moiseev 表示，DFA 預計將在「為二讀所準備的版本」中獲得批准。如果按照官方預期採納的時間推算，俄羅斯的加密立法將按照該國總統 Vladimir Putin 的命令進行，即「在 2019 年 7 月 1 日前對加密貨幣產業實施監管」。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 6 月 20 日重點： Tom Lee 預測比特幣短期內將突破歷史新高 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』