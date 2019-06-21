記憶體產業Q3迎來旺季 將走出整理期 價格跌幅也趨緩

記憶體產業歷經景氣調整，市場庫存逐步調節後，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等記憶體廠均認為，需求已走出谷底，最壞情況已過，第 3 季市況將轉佳；國際半導體產業協會 (SEMI) 也認為，下半年記憶體資本支出可望回穩。市場均看好，記憶體產業市況可望於第 2 季築底，下半年起在旺季需求帶動下走穩。

DRAM 產業去年第 4 季市況反轉，今年第一、二季價格持續下跌，但南亞科總經理李培瑛表示，第 2 季需求已有所成長，市況較第 1 季好轉，李培瑛並看好，第 3 季適逢各應用市場旺季來臨，英特爾 CPU 供應量也會增加，加上伺服器需求提升，預估市況將逐步平穩，第 3 季市況將再優於第 2 季。

雖然 DRAM 價格第 2 季持續下跌，不過，李培瑛認為，跌幅可望逐步縮小，且第 2 季市況已較第 1 季好轉，需求有所成長，但仍與市場景氣、美中貿易協調狀況有關，目前還無法精確指出，成長幅度如何。

除南亞科外，華邦電董事長焦佑鈞也說，去年第 4 季到今年第 1 季市況很差，今年首季平均稼動率低於 80%，目前已回升至約 85%。華邦電目前 NAND Flash 與 DRAM 營收占比幾乎各半，他認為，下半年市況會較為改善，雖不太可能回到如 2016 至 2018 年的市況，但也不會再有大事發生，最糟的時間、情況已過去。總經理詹東義也指出，通路庫存很健康，客戶需求顆數也在增加。

NAND Flash 產業去年起歷經景氣調整，市場對於供需何時趨於平衡、價格落底反彈的時間點，多空看法分歧。FLASH 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 董事長潘健成就看好，供給面有所調節，且價格已跌破現金成本價，加上傳統旺季將至，需求可望增溫，預期下半年市況將趨於平衡。

不過，記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白看法相對保守，他認為，市場仍處於供過於求狀態，在市場庫存還未去化到合理水準之前，下半年價格還可能持續走跌，價格下跌幅度可望收斂，但仍得視供需變化。

此外，國際半導體產業協會 (SEMI) 最新公布的全球晶圓廠預測報告中也預期，今年上半年記憶體支出將減少 48%，但下半年支出可望回穩，顯示記憶體產業下半年有機會走出市況整理期，在旺季需求帶動下，順勢回溫。