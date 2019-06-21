英國下任首相 將由前後任外長強森、杭特直球對決

英國下任首相的決選名單出爐，前外交大臣強森 (Boris Johnson) 將對上現任外交大臣杭特 (Jeremy Hunt)，兩位候選人將交由全英國約 16 萬名黨員投票選出新黨魁，預料 7 月下旬公布結果。

兩人經過 5 輪的投票產生，大熱門強森在 5 輪過程均遙遙領先對手，第 5 輪共 313 位保守黨議員投票，但有 1 張選票破損不列入。強森拿下其中 160 票，杭特則以 77 票險勝對手戈夫 (Michael Gove) 的 75 票，以 2 票之差進入決選。

根據賠率分析網站 Oddschecker 數據，強森獲任首相的機率超過 9 成，杭特則只有 1 成左右的勝算。

今年 51 歲的杭特在 2016 年公投時，原本是留歐的支持者，但公投後轉變立場。在擔任外長之前，他在人事變動頻繁的內閣擔任了 6 年多的衛生大臣。

相較於強森絕對的脫歐立場，杭特態度未如此強硬，但他表示，比起完全留在歐盟，他還是可以支持無協議脫歐。

無論是誰獲選為新任首相，除了必須處理脫歐問題之外，由於保守黨並非議會的絕對多數，因此任何脫歐協議，還是必須與其他政黨妥協，而梅伊先前一直未能達此目標。

在英國首相角逐名單出爐同一天，英國央行週四維持利率不變，並且在全球貿易風險及脫歐的疑慮之下，對英國第 2 季的經濟成長預估為零。

相關消息促成英鎊週四持續下挫，兌歐元跌 0.4%，報 89.09 便士兌 1 歐元，兌美元則由 1.2723 英鎊跌至 1.2694。