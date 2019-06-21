閒下來了！反制美方 華為可能向美商討更多權利金

據《CNBC》報導，市場專家提出，華為若想反制華府的壓力，可能會要求美商支付更多專利權利金，而華為握有一些 5G 傳輸的關鍵專利，此舉將是華為戰略的重大轉變。

上週美媒報導，華為曾要求 Verizon 為使用 230 項以上的專利而支付 10 億美元權利金。目前 Verizon 權利金議題尚未演變成訴訟事件。

除了 Verizon，華為能反制美方的對象還很多，華為執行長兼創始人任正非本週表示，華為可以向更多公司尋求權利金。

任正非表示，過去幾年，華為沒有積極向使用我們專利的企業尋求 IPR 權利金，那是因為華為忙著追求業務成長，「現在閒下來了，我們可能試著從那些用我們 IPR 的公司要一點錢，可能沒要那麼多，沒像高通要的那麼多。」

他補充，這些專利不會被當作「抑制人類社會發展的武器」。

根據知識產權 (IP) 分析平台 Relecura，華為握有自數據傳輸、網路流量管制、核心網路設備到物聯網技術... 等全球專利 69000 項以上，另有 49379 件正在申請專利中。所有已核發的專利，超過 57％在中國，另外近 18% 在美國，美國是華為第二大專利市場。

因此，即使華為的網路設備未獲美國大型電信營運商採用，但其他美國企業所購買的產品可能使用了華為專利，有鑑於華為擁有眾多關鍵專利，其他美國電信營運商可能也使用到華為的專利。

華為拒絕回應《CNBC》的置評請求。

Verizon 發言人 Richard Young 回應，「我們對此具體問題沒有任何評論，因為這可能是法律問題，然而，這問題可能不只侷限 Verizon。考量更廣泛的地緣政治背景，涉及華為的任何問題都會衝擊整個產業，並引發國家和國際關注。」

據美媒 19 日報導，美議員 Marco Rubio 批評華為是專利流氓，並於當日提案，要求防止華為根據美國專利法在美國法庭尋求損害賠償，包括針對侵權發起法律訴訟。