〈區塊鏈大應用〉甲骨文高管：未來三年將有50%的公司使用區塊鏈技術

在區塊鏈概念出現後的幾年間，區塊鏈技術開始被各產業中的大型企業運用，作為追踪商品或增加交易流程安全的方式。不過，部分區塊鏈相關的高管認為，要實現真正的大規模使用還需要幾年時間，並且不是每家公司都能達成。

據報導，軟體巨頭甲骨文 (ORCL-US) 的區塊鏈產品開發副總裁 Frank Xiong 認為，區塊鏈技術可能在未來幾年內被一半左右的公司使用。「我的預測是，有 50% 到 60% 的公司將在未來三年內使用區塊鏈技術。」Xiong 表示。

與此同時，Xiong 也認為，人們對區塊鏈技術在各種商業模式中所帶來的影響和結果評估將變得更加實際。「我們已經過了區塊鏈是一切解決方案的思想階段，因此對於商業模式有利的評估變得更加實際。」

甲骨文目前有 100 多家客戶使用該公司的區塊鏈平台解決方案來進行供應鏈中的商品追蹤。該公司於 2018 年 10 月底推出了一套基於 Oracle 區塊鏈雲端服務的軟體即服務 (SaaS) 應用程式。據稱，該產品可以讓客戶追蹤產品、提高供應鏈的透明度、加速產品交付並提高客戶滿意度。

目前來說，大部分的區塊鏈應用仍處於早期階段。 IBM、航運巨頭馬士基和甲骨文等大型科技公司針對區塊鏈技術形成了聯盟，並進行了許多前測計畫。

另一方面，三星 SDS 區塊鏈副總裁 Ted Kim 也曾預期，在三年內，將有 20% 以上的公司使用區塊鏈技術。Kim 表示：「最終區塊鏈將使多部門協作更有效率，無論是不同供應鏈中的產品數據追蹤，還是需要多少庫存來創建更好的業績前景。區塊鏈具有顯著的投資回報率。」