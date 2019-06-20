久陽與客戶簽長約 訂單能見度高 下半年審慎樂觀

台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽 (5011-TW) 今 (20) 日召開股東會，董事長孫正強指出，美國市場轉單效益持續發酵，加上與客戶簽長約，目前在手訂單能見度高，對下半年營運展望審慎樂觀。

孫正強指出，今年全球鋼鐵需求增速放緩，主要受制中國鋼鐵需求減速，及各國保護主義抬頭，未來成長動能將來自東南亞與中南美洲，也將持續提升美洲市場接單比重與市占率。

此外，久陽也透過與客戶建立專案長約，穩定接單情形，加上高毛利產品放量出貨，營收占比提升，孫正強表示，審慎樂觀看待下半年營運。

不過，中國及東南亞越南、泰國等國家，挾廉價勞工及便宜原料優勢搶進市場，孫正強認為，表面上看起來台灣螺絲業難以競爭，但實際上不然，主要是海外設廠有風險，效率無法與台灣相比，且鋼料的品質也是影響產品競爭力的關鍵因素。

久陽預估，目標今年螺絲類產品銷售 2.67 萬噸、盤旋線材類產品銷售 5012 噸、合計今年目標銷量達 3.17 萬噸。

久陽去年轉虧為盈，每股純益 1.31 元，股東會也決議通過每股配發現金股利 1 元，配發率 76%，若依今日收盤價 19.15 元計算，現金殖利率約 5.2%，除息交易日訂為 7 月 17 日、除息基準日為 7 月 23 日，現金股利發放日為 8 月 15 日。