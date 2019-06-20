發表多款創新產品 布局摺疊手機、屏下指紋商機

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (20) 日召開股東會，同時也展示公司 7 大創新產品，其中雙拼曲面的無邊框手機，瞄準折疊手機商機，另外也有屏下指紋相關產品，執行副總丁景隆表示，看準指紋辨識應用在資訊安全，積極拓展超聲波與光學技術，目前與客戶洽談中，

群創今日展出雙拼曲面的無邊框手機，技術開發總處楊秋蓮表示，摺疊螢幕雖採可饒式材質，但仍須克服使用頻率、折疊角度、外殼材質等多項考驗，目前積極接洽品牌客戶，鎖定商務人士市場。

先前三星無限期延期摺疊手機 Galaxy Fold 上市時程，外傳 6 月底將重新舉行發表會、7 月在韓國正式開賣，華為折疊手機也延至今年 9 月發表。

根據一份研究指出，今年屏下指紋辨識在手機市場滲透率有機會突破 20%，對此，丁景隆表示，群創積極佈局，包含超聲波與光學式技術，瞄準未來指紋辨識將成資安重要工具商機，包含指紋辨識信用卡、身份指紋辨識機等，目前正積極洽談特定客戶，預計第 3 季送樣，明年第 1 季量產，而群創除竹南廠，高雄路竹 LTPS 廠也開始導入生產，預期 2020 年放量。

高階顯示技術部分，丁景隆表示，大尺寸顯示器主要以 OLED 與 LCD 技術為主，未來將提供採用 MEGAzone 及 AM miniLED 的顯示器，相較採用 OLED，成本較低，在顏色、亮度、壽命表現也更勝 OLED，部分電視品牌客戶下半年將推出採用 MEGAzone 技術的 65 吋以上大尺寸電視，今年群創也拿到歐美大廠 AM miniLED 車載訂單。

群創今日首度展示全球首款 120 吋 8K 電視，與夏普合作，利用其 10 代線廠製程，並搭配群創 Mini LED 技術，先前網紅拜訪鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘住家，影片中的 120 吋 4K 電視，就是由群創與夏普合作製造。

除摺疊手機、屏下指紋市場、120 吋 8K 電視、高階顯示技術，群創也展示車用大尺寸異形曲面螢幕、醫療用 X 光平板感測器、面板驅動 IC 關鍵材料 COF 等產品。