〈群創股東會〉積極布局電視整機市場 目標今年營收比重拉升至25%

面對產業逆風，群創 (3481-TW) 董事長洪進揚今 (20) 日表示，面板價格面臨降價壓力，積極轉往 TV 整機市場布局，他強調，群創能在中國以外地區進行 TV 整機製造，目標今年整機營收比重拉升至 25%，出貨台數倍增成長至 500-600 萬台，市占率擠進前十名，且為因應美中貿易戰，今年會將銷往美國的整機業務，移轉到台灣生產。

洪進揚表示，近 3 年群創在 TV 整機市場的營收比重逐年增加，2017 年僅占整體營收不到 1%，去年成長至 8%、出貨量 180 萬台，今年目標是達到 25%、出貨量成長至 500-600 萬台；市占率也有機會擠進前十名，由去年的 0.7% 成長到 2.5%。

洪進揚進一步指出，TV 整機市場大，光是北美電視市場，一年就有 4 千多萬台的銷售商機，但為因應美中貿易戰，預計將整機業務移轉到台灣生產。目前 TV 整機在台灣月產能約 6 萬台，預計今年南科廠擴產可將月產能拉升至 20 萬台，銷往美國的整機產品，都將移至台灣生產，但仍希望美中貿易糾紛能盡快平息。

除布局整機市場，隨著大尺寸面板漸成趨勢，去年群創 70 吋以上面板出貨量，也年增逾 7 成。群創總經理楊柱祥表示，大尺寸面板成長快速，近期將與夏普合作，推出全球首款 120 吋 8K 電視。

中小尺寸部分，群創行動產品事業群總經理楊弘文表示，今年智慧型手機整體銷售狀況可能小幅衰退，加上美國禁用華為，確實造成衝擊，但今年第 1 季有急單湧入，主要受對手轉單激勵，目前訂單滿載，且華為內需市場仍大，預估全年中小尺寸面板的銷售狀況，可望持平去年或僅小幅衰退。

對於先前傳出訂單將移轉中國深超光電，洪進揚再度鄭重聲明，群創跟深超完全是兩個獨立經營的公司，雙方的關係就是供應商與客戶，絕無所謂的分割、轉單、掏空問題。