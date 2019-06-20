〈央行理監事會〉重貼現率維持1.375%連12凍 為「適度寬鬆貨幣政策」

台灣央行今 (20) 日召開第 2 季理監事聯席會議，理事會一致決議利率繼續按兵不動，重貼現率維持 1.375%、擔保放款融通利率 1.75%、短期融通利率 3.625%，為「連 12 凍」，符合市場大多數的預期，央行指出，此為「適度寬鬆貨幣政策」，有助物價穩定和整體經濟金融穩健發展。

央行此次下調今年台灣經濟成長率 (GDP) 與消費者物價指數年增率，從 2.13% 調降至 2.06%，低於行政院主計總處 5 月底最新公布的預估值 2.19%；而 CPI 則由 0.91 降至 0.87%

央行指出，美中貿易衝突升溫、英國脫歐進程延宕，國際金融市場動盪，使經濟下行風險加大，加上國際原油價格波動等不確定因素甚多，恐進一步衝擊全球經濟成長。

央行預期，下半年國際需求仍弱，美中貿易談判進展將是影響經濟成長的重要變數。

央行史上最長利率政策不變落在 2011 年第 3 季至 2015 年第 2 季，當時為「連 16 凍」，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率維持在 1.875%、2.25% 和 4.125%。

目前台灣重貼現率距 2009 年金融海嘯時期的 1.25% 歷史低點，僅半碼之遙，而自 2016 年 9 月後，未再降息。

而回顧上一次央行的升息循環，落在 2010 年第 2 季至 2011 年第 2 季，當時是連 5 季升息半碼，累計升幅 0.625 個百分點，重貼現率由歷史低點 1.25% 上漲至 1.875%。