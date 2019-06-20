〈群創股東會〉有信心走出逆風 今年電視整機出貨將倍增 營收目標持平去年

群創 (3481-TW) 今 (20) 日舉行股東會，董事長洪進揚表示，雖然產業面臨逆風調整，但仍有信心可以走出，預計 18 個月內就可看到結果，群創也將持續布局電視整機、大尺寸面板市場，其中電視整機出貨將較去年倍增，產線自動化比重也將拉升到近 6 成，全年營收目標將持平去年，

洪進揚表示，面板廠屬於重資本投資、技術不斷更新、設備折舊大的產業，加上近期市場面臨逆風、品牌進入洗牌，公司在財務、配息政策確實比較保守，但仍有信心走出逆風，強調在 18 個月內就會看到結果。

洪進揚表示，現階段將以鞏固製造、維持成本為目標，也朝整機業務發展，目前群創是可在中國以外地區，進行電視整機的製造大廠，今年出貨台數希望達到 500-600 萬台，較去年 180 萬台倍增，今年產線自動化比率拉升到接近 6 成，在大尺寸面板市占率也將提升。

展望未來，洪進揚表示，希望月底美中貿易戰風波能平息，今年目標是營收與去年持平，長期目標則是培育新創事業，借力資本市場，透過軟硬體結合發展利基型、多元化面板應用，將透過「降本、減存、提質、增效」讓公司持續成長，並培養新一代接班團隊。

洪進揚表示，營運狀況有好轉的趨勢，但就像前董事長王志超說過，產業正進入馬拉松最後一階段，最終可能只有 3 到 4 家產業脫穎而出，公司有能力也有信心走出逆風，上週也舉辦與供應鏈「智能智造」研討會，展現新技術，將在今年的 TOUCH TAIWAN 上亮相。

群創今也進行董事改選，前董事長王志超回歸董事會，其他董事名單為現任董事長洪進揚、總經理楊柱祥、啟耀董事長丁景隆；獨立董事的部分，則由台揚董事長謝其嘉、時捷集團主席嚴玉麟、前廣達總經理王震緯擔任。