印尼、菲律賓均維持利率不變 但基調轉向寬鬆

印尼、菲律賓去年為了捍衛匯率，均選擇升息留住資金，但隨著全球降息潮來臨，他們都可能進入新的寬鬆周期。

據《彭博》報導，印尼央行週四 (20 日) 將 7 天期逆回購利率維持在 6.00% 不變，但下調貸款機構存準率 50 個基點；菲律賓今同樣維持利率在 4.5% 不變，不過在 5 月份，他們已經下調利率 25 個基點。

去年印尼、菲律賓各自升息 175 點，以提升匯率及控制通膨，但今年局勢丕變，全球需求減弱，美中貿易戰愈演愈烈，美國聯準會朝向鴿派，均使各國央行轉為更加寬鬆的貨幣政策。

新加坡澳新銀行集團經濟學家 Krystal Tan 表示，菲律賓、印尼去年利率揚升，主要是印尼要應對鷹派的聯準會，而菲律賓要處理高通膨，但這兩個因素均已消退，為了支持經濟成長，兩家央行預計逐漸轉向寬鬆。

菲律賓目前通膨雖然仍有 2-4%，但自去年 10 月以來已經有所改善，為降息留下足夠的空間。

Skandinaviska Enskilda Banken AB 亞洲策略師 Eugenia Victorino 表示，全球前景黯淡，通膨持續下滑，而預算延遲通過的影響仍在繼續增長，使菲律賓可能朝向進一步寬鬆。

印尼央行總裁 Perry Warjiyo 本週表示，印尼今年預測的 GDP 成長為 5-5.4%，帶來進一步貨幣寬鬆的空間，不過全球不確定性，再次引發金融市場動盪和刺激資本外流的風險，使這決策更加複雜。

印尼今天利率不變的政策基本符合預期，據《彭博》調查，35 名經濟學家僅有 7 人預計降息，其餘則預測持平。市場原本預計菲律賓再降利率 25 個基點，但最終維持不變。