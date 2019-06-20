〈晶電股東會〉Mini LED許多專案進行中 明年占藍光產能上看3成

晶電 (2448-TW) 今 (20) 日召開股東會，談及 Mini LED 與 VCSEL 業務進展，總經理范進雍表示，今年已取得 VCSEL 感測訂單並開始出貨，但要放量還需時間；今年對晶電的 Mini LED 來說，是「很好的年」，有許多專案正在進行中，且已有終端客戶使用晶電的 Mini LED 產品，開發出全世界最小間距的顯示屏，估明年 Mini LED 將占晶電藍光 LED 產能約 2 至 3 成。

VCSEL 事業方面，范進雍表示，今年已取得一些 VCSEL 感測訂單並開始出貨，但要放量還需一段時間，目前在進階式開關已有一定市佔率，不過，在更高階的 ToF(飛時測距) 應用方面，也還在努力中，預估還要 1 年後才可望正式推出。

目前晶電 VCSEL 事業由旗下全資子公司晶成半導體負責，該公司今年 1 月已與砷化鎵廠環宇 - KY(4991-TW) 簽署策略合作協議，晶成半導體將提供環宇 6 吋晶圓代工服務，而環宇與其子公司，將提供三五族化合物半導體製程技術支援。

對於雙方合作進度，范進雍說，目前兩邊均在檢視各自技術，還有哪些需要調整，預計相關盤點將在今年告一段落，明年策略合作效益將會更明顯。

Mini LED 進度方面，范進雍表示，今年對晶電的 Mini LED 來說，是「很好的年」，有許多專案正在進行中，且已有終端客戶使用晶電的 Mini LED 產品，開發出全世界最小間距的顯示屏，預期今年下半年起，將會有 Mini LED 終端產品開始在市場試水溫，且看好明年下半年 Mini LED 背光與顯示屏應用可望同步放量，明年 Mini LED 將占晶電藍光 LED 產能約 2 至 3 成。

晶電董事長李秉傑認為，Mini LED 的應用將在 2020 至 2022 年，出現較明顯變化，大型背光 Mini LED 可望在明年至 2021 年出現，至於 Micro LED 推展，可能要再向後推遲 1 至 2 年。