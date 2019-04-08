德國2月進出口數據均弱於預期 全年經濟成長挑戰加劇

週一 (8 日) 公布數據顯示，德國 2 月份進出口跌幅均超過預期。此一跡象也暗示，在國際貿易逆風增加之下，德國第 1 季經濟恐怕只有微弱成長。

德國出口目前正遭受全球經濟成長放緩、貿易爭端加劇，以及英國脫歐焦慮等困擾，多家經濟研究機構均下調對德國 2019 年成長預期，並警告長期的經濟成長趨勢恐將終結。

根據聯邦統計局的數據，德國 2 月出口下降 1.3%，至 1088 億歐元，進口下滑 1.6%，為 909 億歐元，兩者下跌幅度均超過預期值 0.5% 及 0.7%。貿易順差從上個月修正後的 186 億歐元微升至 187 億歐元。

ING 德國首席經濟學家 Carsten Brzeski 表示，在種種不利因素下，德國出口部門仍在努力應對全球的不確定性。

Brzeski 指出，全球貿易中似乎存在太多危機，德國出口部門同時無視所有這些危機。但他也表示，如果全球貿易有所回溫，將能推升德國出口的成長。

德國正處於經濟擴張的第 10 年，去年年底勉強避開經濟衰退，不過 2018 年的全球經濟成長仍為 5 年來最弱。

本月的一系列數據，加深了對德國經濟狀況及其主要製造業的擔憂。德國政府將在本月晚些時間更新對經濟成長預測，今年 1 月，柏林預估全年經濟成長為 1.0%。