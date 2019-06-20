被錢追著跑 中國基建再掀一波熱潮

中國政府力推在今年 9 月前，地方專項債全年配額要全數發行完畢，再加上上半年即將過去，為交出穩增長的成績單，中國各地近期積極投入一波重大建設，為下半年衝刺經濟做準備。

廣西、山東、安徽、湖南等多個地區接連公布新一波的建設計劃，規模達數兆人民幣。以內容來看，除了傳統的交通、能源等基建項目，5G 商用、AI 等以新科技為主的新型基建也成為投資熱門項目。

廣西方面公布 2019 年第二批自治區重大項目推動計劃，投資項目共 178 個，投資金額人民幣 3018.7 億元。

貴州發改委則公布 2019 年第一批重大民間投資項目工程，共計 164 個項目，總投資達人民幣 1515.24 億元，計劃引入民間資金達人民幣 1245.84 億元。

安徽省則是宣布 2019 年省級重大投資計劃，計劃投資項目達 115 個，總投資金額為人民幣 1.1 兆元。至於湖南方面則在召開相關的建設推動會議後，公布總金額逾人民幣 9700 億元的重點建設項目清單。

這些地區的投資計劃除了傳統「鐵公機」、「電氣水」等基建項目外，以新科技為主要方向的新型基建項目也成為地方投資的熱門選項。許多地區將投資方向瞄準 5G 商用、AI、工業互聯網、物聯網建設等領域，產業投資方面則偏重高階製造業等範圍。

若以資金角度來看，今年 1～5 月份中國地方專項債已發行約人民幣 8700 億元，而今年規劃的地方專項債發行量約人民幣 2.1 兆元。同時根據中國政府要求，今年度的地方債專項債額度要在 9 月前全數發行完畢。

(圖: 中信證券) 基建投資目前雖止穩但仍在低檔，下半年有機會出現反彈

因此依照目前還有約人民幣 1.3 兆元的發行額度來看，6～9 月份月均融資金額將達人民幣 3200 億元左右，這發行力道大於今年 1～5 月份的平均水準，意味著基建項目的投入將在下半年度會有更明顯的提升。