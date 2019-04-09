〈分析〉今年中國經濟的最關鍵角色：基建

基建投資是中國穩定短期經濟成長的重要手段之一。過去，中國經濟成長三大引擎之一就是政府投資，同時，基建投資長期以來高於經濟成長，對於中國經濟增長起到關鍵作用。

但自從 2018 年第二季開始，中國政府大力整頓地方政府亂舉債的影響下，連帶衝擊基建投資規模。基建投資成長從過去的兩位數成長，急降至 2018 年的 3.8%，反到成為拖累 2018 年中國經濟下滑幅度超出預期的重要因素之一。

而為了穩定需求、穩定經濟，中國政府又將再度擴大基建投資。

從基建投資區域來看，城市軌道交通將是東部 / 沿海人口密集地區的基建重點，從下表可以看出在這方面，東部地區總投資金額達人民幣 4506 億元。

資料來源: 中國發改委, 鉅亨網製表

至於，機場和鐵路投資的重點則是安排在偏遠和經濟較不發達的西部地區，相關的總投資金額則達人民幣 2578 億元。此外，發改委也將加強中國各區域協調發展，推動京津冀一體化、長江經濟帶、粵港澳大灣區等區域經濟發展目標。

交通運輸仍占基建投資高比重

而在中國政府規劃的基建投資規模中，交通運輸等傳統基建相關專案在中國政府規劃的總基建投資中仍占較高的比重。

根據 2019 年中國交通運輸工作會議的計畫，今年計畫完成公路、水路固定資產投資約人民幣 1.8 兆元。今年，將確保建成鐵路線 6800 公里，其中，高鐵 3200 公里，而預估鐵路投資規模將創新高，有機會超過人民幣 8000 億元。根據推估算，今年鐵路、公路、水路建設投資額金額將逾人民幣 2.6 兆元。

農業、旅遊等基建投資成長較快

從 PPP 專案已實施的投資金額成長幅度來看，農業、政府基礎設施、城鎮綜合開發、旅遊等基建投資額漲幅較高。

2019 年 1 月，農業 PPP 項目投資金額年增 2.27%，而目的在縮小城鄉收入差距和釋放農村消費潛力的政府基礎設施及城鎮基礎設施，投資年增率分別為 1.62% 和 0.94%。旅遊投資年增率則達 0.88%，這方面的基建投資有利於提供更好的旅遊服務品質，促進消費升級。

圖: 中國財政部

今年基建投資年增約 9%，貢獻 GDP 成長 0.55 個百分點

中國銀行表示，在綜合考量公共財政支出、地方政府專項債、PPP 增量、預算內投資安排等因素 (如下表)，預估今年中國基建投資年增率約在 9% 左右。

資料來源: 中國銀行, 鉅亨網製表

而根據中國銀行推估的基建投資金額計算，今年基建投資比重將占中國固定資產投資約 24.5%，可拉動中國經濟成長 0.55 個百分點。

由上述數據可了解 PPP 專案及中國地方政府專項債對於今年基建投資能否回穩，具有關鍵性地位。因此，不光是確保專項債資金能及時到位，也要預防因基建項目規劃不足，導致專項債券發行後出現資金閒置的問題。

此外，可充分利用資本市場直接融資的機制，將具吸引力且優良的資產上市，或利用資產證券化的方式引進法人投資。