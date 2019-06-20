印度經濟飆速成長 為Libra提供發展動能？

根據 Jefferies Financial Group 策略師說法，受惠於近年來新興國家用戶數的快速增長，臉書 (FB-US) 近期宣布推出的加密貨幣「Libra」，可能隨著新興市場如印度的經濟表現呈現爆炸性成長。

根據市場調查機構 Statista 數據，2018 年，臉書在印度擁有 2.81 億的用戶，隨著智慧型手機與 4G 網路的普及，預計到 2023 年，印度臉書用戶將爆炸性增長至 4.42 億人，龐大的用戶基礎預計將為臉書發展加密貨幣提供強勁動能。

2015-2023 年印度臉書用戶成長數 (圖：Statista)

Jefferies 首席全球股票策略師 Sean Darby 表示，隨著在已開發市場發展走向飽和，臉書開始將關注轉向新興市場，就像當初騰訊 (00700- HK) 在中國發展微信那樣。

Darby 指出，過去兩年，印度透過支付系統產生的交易價值已超過 50 倍，達到 143 兆盧比 (約 2.05 兆美元)，顯示該國支付系統逐漸成熟，也使得印度成為亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet 等科技公司深化金融科技佈局的戰略地區。

東南亞、中東、北非以及拉丁美洲地區因基礎設施發展緩慢，網路滲透率普遍較為低落。Darby 強調，這些新興市場的低滲透率，反而能為臉書創造出 90% 的增長空間。

臉書加密貨幣「Libra」預計將在 2020 年上半年推出，屆時會與法定貨幣掛鉤，避免價值大幅波動，臉書將透過既有的龐大用戶數，打造新的獲利模式。然而，儘管尚未推出，該計畫在隱私及安全上已面臨許多政府官員的質疑和批評。