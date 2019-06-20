貴金屬盤後─黃金收低 Fed消息公布後 反彈上揚

黃金價格週三收低，自昨日所創 14 個月收盤高點下滑。市場收盤後，美國聯準會 (Fed) 決議維持利率不變，但對調降利率的立場，已不再堅持耐心，黃金價格因而反彈。

Fed 今日決議維持基準利率不變，但官員說，過去六週，經濟展望的不確定性增加，因而對降息不再堅持耐心的立場。

Fed 點狀圖係由 Fed 官員預測的利率水準所組合而成，由該圖研判，Fed 官員對今年是否降息，意見嚴重分歧。但有九位官員預期 2020 年之前，至少將降息一次。降息有利黃金上漲。

8 月黃金今日下跌 1.90 美元，或 0.1%，收於每盎司 1348.80 美元。但 Fed 消息公布後，電子盤交易中，8 月黃金上漲至每盎司 1354.20 美元

美國 10 年期債券殖利率下降至 2.05%，亦有利支撑黃金上揚。

但本週及本月以來，黃金價格仍上漲，中美關稅爭議的不確定性及擔憂全球經濟轉弱，為黃金帶來了買盤。週二，歐洲央行總裁德拉吉表示，若歐元區經濟進一步疲弱，歐洲央行可能推出更多振興措施。

其他金屬交易方面，7 月白銀下跌 3.5 美分，或 0.2%，至每盎司 14.958 美元。7 月銅下跌 2.3 美分，或 0.8%，至每磅 2.681 美元。

7 月白金上漲 0.5% 至每盎司 805.80 美元。9 月鈀金收於每盎司 1492.60 美元，上漲 1.3%。