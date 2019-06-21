貴金屬盤後─Fed放寬貨幣政策 黃金狂漲48.10美元 創近五年高點

黃金價格週四創 2013 年以來最高收盤水準，美國聯準會 (Fed) 週三決議維持利率不變，但對貨幣政策抱持 "耐心" 的立場已改變 。

分析師說，各國央行都準備降息，重啓量化寬鬆 (QE)，黃金因而上漲。

8 月黃金大漲 48.10 美元，或 3.6%，收於每盎司 1396.90 美元，創 2013 年 9 月以來最高收盤水準，亦創 2016 年 6 月以來最大單日漲幅。

7 月白銀上漲 53.4 美分，或 3.6%，至每盎司 15.492 美元，創 3 月底以來最高收盤水準。

週三市場收盤後，聯準會 (Fed) 公布決議維持利率不變，黃金於電子盤交易中，開始上漲。

Fed 官員對今年是否降息，似乎意見分歧，但已明顯可能放寬貨幣政策。黃金因而獲得買盤。

美國 10 年期債券殖利率下降至 1.997%，創 2016 年以來低點。低利率有利支撑黃金上漲。

本週以來，黃金上漲逾 2%。中美關稅爭議具有不確定性，及擔憂全球經濟轉弱，投資人因而買進黃金。週二，歐洲央行總裁德拉吉表示，若歐元區經濟進一步疲弱，歐洲央行將推出更多振興措施。英國央行貨幣政策委員會週四亦暗示，準備加碼振興措施。

週四，日本央行決議維持利率不變，並保證將維持低利率至少到 2020 年春季。

消息指出，伊朗擊落美軍無人機，引發了中東緊張局勢，黃金因而獲得避險買盤。

其他金屬交易方面，7 月銅上漲 1.2% 至每磅 2.712 美元。

7 月白金下跌 20 美分至每盎司 805.60 美元。9 月鈀金下跌 0.8% 至每盎司 1480.60 美元。