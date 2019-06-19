美股盤前─ 指數期貨進行整理 台北時間02:00 Fed將公布利率決議

台北時間週四凌晨 02:00 聯準會 (Fed) 將公布利率決議，隨後 Fed 主席鮑爾將舉行記者會。投資人預期鮑爾將發布鴿派訊息。

二週前，鮑爾說 Fed 將採取適當行動，支撑美國的經濟擴張。該談話支撑了股市上漲。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，預期 Fed 於 7 月降息的機率接近 84%。

週二，歐洲央行總裁德拉吉說，若歐洲經濟情況未見改善，他對增加推出振興措施，抱持開放態度。該談話使得歐洲股市上漲，歐元兌美元則走低。

在美國，川普總統屢次抨擊 Fed 主席鮑爾，指責他的升息行動。

週二，川普甚至不排除將鮑爾降職的可能性。他說他將密切注意鮑爾的行動。投資人亦在注意。

川普於週二宣布，他將與中國國家主席習近平在 G20 高峰會上，進行廣泛會談。

在川習會談之前，兩國協商官員將於週三先行恢復磋商。

全球股市方面，亞洲股市今日上漲，投資人對貿易問題感到樂觀，帶來利多。恆生指數大漲近 2.6%，上海綜合指數收高近 1%。

歐洲股市於早場交易中，小幅走低。

盤前交易中，美國指數期貨進行整理。投資人等待 Fed 的利率決議。

週二，美國股市收高。道瓊與 Nasdaq 上漲 1.4%，S&P 500 漲幅為 1%。