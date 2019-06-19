今年煉油與烯烴利差不如預期 台塑化獲利表現恐不如去年

台塑化 (6505-TW) 今年上半年受到市場需求趨緩、供給卻逆勢成長的情況影響，使烯烴與煉油事業利差表現，均不如預期，法人認為，此情況將延續到今年下半年、甚至明年，在烯烴與煉油事業獲利同步下修之下，台塑化今年獲利表現將不如去年。

法人指出，今年上半年受到美中貿易衝突擴大影響，塑膠加工業者採購趨於保守，且 5 月上旬表現特別明顯；加上煤製 MEG 大幅搶占輕油裂解製程的 MEG 業者市佔率，使 MEG 業者面臨減產命運，對乙烯消耗減少；另一方面，在北美頁岩油供給過剩下，北美煉油廠出口量提升，造成汽油供給過剩，使今年上半年烯烴與煉油利差表現不如預期。

法人認為，由於烯烴與煉油產業面臨需求成長趨緩，供給卻出現成長的情況，使獲利表現因此受衝擊，預估今年上半年疲弱的供需情勢，將延續到今年下半年、甚至明年，在烯烴與煉油事業獲利同步下修之下，將使台塑化今年獲利表現不如去年。

在日前的股東會上，台塑化董事長陳寶郎表示，自己 4 年前就多次示警，石化業後續經營會越來越辛苦，主因在於美國多達 8 個乙烷裂解廠計畫啟動，市場多出 1000 萬噸的乙烯供給量，而新產能開出的時間點，差不多就是近期。

在新產能開出之下，陳寶郎表示，全球石化市場的供需與價格均大受影響，產業經營較為辛苦，加上美中貿易衝突沒有減緩跡象，全球經濟狀況與需求也在下降，若兩國僵局未解，景氣將會持續受影響，但台塑化將會持續調度資源，以因應市況變動，並進一步引進人工智慧技術，強化製程能力，增加產值，以降低潛在風險。

台塑化第 1 季合併營收 1691.17 億元，季減 11.9%，年減 7.1%，為近 5 季低點；稅後純益 92.26 億元，較上季轉盈，年減 49.6%，每股純益 0.97 元。