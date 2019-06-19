〈遠東銀股東會〉貿易戰落幕倒數？徐旭東：美中皆有達成共識的壓力

遠東銀 (2845-TW) 今 (19) 日舉行股東會，適逢美國總統川普敲定 G20 川習會，外界關切川習二人會不會就貿易戰協議達成共識，遠東集團董事長暨遠銀副董事長徐旭東認為，貿易戰不只中國有壓力，美國現在已有很多人反對川普繼續這樣下去，「現在雙方好像在玩買賣遊戲」，雙方都有達成共識的壓力。

中斷數周的美中貿易談判，美國總統川普終於表示，已與中國大陸國家主席習近平電話熱線，敲定將在大阪 G20 高峰會上會晤，雙方團隊也將在高峰會之前重啟貿易談判，消息激勵美股、乃至全球股市都雀躍大漲。

對於川習會是否可達共識，讓纏鬥多時的貿易戰落幕，徐旭東先是開玩笑說，「你要我打電話給誰問這事情呢？」，但隨後表示「我從樂觀角度講，相信雙方都有達成共識的壓力」。

徐旭東指出，貿易戰不只中國有壓力，美中雙方都有，美國現在已有很多人反對川普再繼續這樣下去，因為關稅調高，吃虧的是較沒錢的美國公民，中國也有壓力，會擔憂再這樣下去，恐減弱消費力道，「現在雙方好像在玩買賣遊戲」。

徐旭東強調，對企業來說，最重要還是管理，就是如何因應及調整，政經局勢多變為銀行經營帶來變數，「全球世界 (經濟、風險) 有高有低，要做好準備，面對所有問題」。