【華冠投顧】幸運星-川普熱線燃燒全球股市！！真是個繼續讓大家獲利好盤！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3037 欣興、2388 威盛、3105 穩懋、3017 奇鋐、3406 玉晶光

G20 峰會月底將在日本舉行，昨日川普推文表示已經和大陸領導人習近平通過電話，川習會將在下週 G20 峰會舉行。利多加持，道瓊大漲 353 點，費半大漲 4.33%。台指期今天結算，台股氣勢如虹，許多權值股直接跳空開高如 3008 大立光、3406 玉晶光、3711 日月光投控漲幅至少 6%，2308 台達電、2330 台積電、2303 聯電等股漲幅至少 3%...... 台灣 50 成分股中僅有一檔 2454 聯發科平盤，其他 49 檔全數上漲。權值股大加持，讓台股大漲 208 點站上季線…… 成交量大幅擴大為 1,408 億，量能竟然比昨天增加了 75%（昨天才 800 億）。OTC 半導體族群如 5274 信驊、6510 精測、3105 穩懋等漲幅在 5% 以上，收盤大漲 1.25%，量能放大為 314 億…… 上市櫃合計 1,219 檔上漲（但是僅有 7 家漲停），260 檔下跌……

今天最強的三個族群就是跌深反彈的 PCB、散熱及工具機。PCB 有《股市幸運星》節目中送給大家的 3037 欣興、8046 南電、6213 聯茂，散熱族群有節目中分享的 3017 奇鋐、3338 泰碩、3324 雙鴻。工具機有 1590 亞德 - KY、2049 上銀…… 其他有 2461 光群雷（利多發酵鎖單超過 15 萬張）、2388 威盛（6/12 上週三送給大家的包金鑽飆股「小威」）、6278 台表科、4915 致伸、3532 台勝科、3105 穩懋、3406 玉晶光等……

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