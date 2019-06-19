【華冠投顧】台指果然高檔結算 "多頭安全期"將延續到何時?

「散熱、砷化鎵」如期往北 這些「PCB」將接棒

＜大盤分析＞

上週強調「多頭反擊行情的安全期 "至少" 延續到 6/19 台指結算日，大盤守在 10515 之上就屬強勢整理，隨時有能耐挑戰季線」。

昨天也分析「大盤日Ｋ棒出現 "高點過昨高、低點不破昨低"，改變整理期間的慣性，明日台指期可望高檔結算，能否見到多頭表態結束整理期，"成交量" 轉為正向是關鍵」。

今天大盤在國際股市助攻下，放量 1400 億越過季線，屬於多頭表態動作，也印證了這陣子以來的沙盤推演，終場大盤暴漲 + 208 點站上所有均線，OTC 指數 + 1.26%。

其實自五月中下旬起，昇楷已多次提醒「5/14~5/30 特定大咖持續吸納外資狂倒的千餘億籌碼，期間內大盤卻僅下跌不到 300 點，多頭既然敢逆勢承接，控盤者豈會拿肉包子打狗？當然要拉開成本才有獲利空間」。

由今天國際面爆出一連串利多、台股急噴猛漲來看，果真太陽底下沒有新鮮事、凡事都會有人先知道，只要看得懂這批先知先覺者的操作手法，剩下的就是搭個順風車跟著搶錢就行了！

今天大盤已如預期突破季線，再來大家應該會問 "台股會漲到哪裡？ 多頭安全期會延續到何時？這是拉逃命波嗎？…"

＜操作策略＞

這幾天昇楷將《3293 鈊象》以及 "盤後影音" 介紹的《3019 亞光》... 等持股獲利下車後，資金接著卡位新強股。

前兩週反覆提醒 5G 概念股裡頭的次族群會輪漲（散熱模組、PCB、網通、光纖等等），目前看來確是如此，也是當下仍值得鎖定的標的。

端午節前贈送之『關鍵時刻的投資週報』優先鎖定了具有中長線利基之『散熱模組』族群，當中推薦的《3324 雙鴻》、《3338 泰碩》、《3653 健策》、《6230 超眾》，在兩週不到的期間內，《3324 雙鴻》與《3338 泰碩》漲幅皆逾兩成，另《3653 健策》、《6230 超眾》之價量配合也相當穩健，可持續鎖定。

在 5G 相關『砷化鎵』族群方面，上週四 (6/13) 盤後分析文看好此一族群，不料上週五龍頭《3105 穩懋》卻出現利空急跌並拖累《2455 全新、8086 宏捷科》跟著回檔，然而當日昇楷提醒《3105 穩懋》剛好守住 5/20～5/31 底部區頸線，「藉由利空洗盤機率不低」，隔日則再提醒「確認是甩轎動作」。

果真，利空洗完盤後就會發利多，今日多家外資跳出來認為《3105 穩懋》中長期受惠大陸半導體自製的效益會大於華為禁令衝擊，摩根大通預期 Q3 營收可望比 Q2 成長 30%，高於市場預期的 20%...

今日《穩懋》大漲過季線，《宏捷科》創波段新高，《全新》一副想衝出底部的樣子，相信大家買到都賺到，記得逢高設停利點囉，學員請跟著指令或紀律動作。

受惠於 5G 的次族群不少，除了前述『散熱模組』、『砷化鎵』族群外，PCB 族群亦有輪漲態勢，像是《3037 欣興》、《6278 台表科》、《5439 高技》... 等，今天都有帶量大漲表現。

賴昇楷 分析師

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。