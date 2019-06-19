【富蘭克林】美中貿易戰傷筋動骨，公債成資金避風港

聯準會主席鮑爾表示正密切關注貿易局勢對美國經濟前景的影響，將採取適當措施來維持經濟成長，市場解讀鮑爾在必要情況下對降息將持開放態度，此外，歐洲央行總裁德拉吉表示，如果歐洲經濟前景沒有改善，可能需要額外的刺激措施，市場對於兩大央行降息預期升溫引發六月份全球股市上揚，高收益債及新興市場債同聲慶賀。

‧ 股市：美中貿易緊張延燒，經理人減股加債

隨著美中貿易談判沒有進展，投資人的擔憂持續縈繞，不確定性也令做多美債成為擁擠交易的首位 (27%)，擠下做多美國科技(26%) 及做多美元(18%)。"貿易戰" 已經連續三個月為經理人心目中的尾端風險第一名，本月比例較上個月大幅攀升 19% 至 56%，而歹戲拖棚的貿易爭端也令投資人擔憂可能損及未來全球經濟前景，經濟增長預期出現歷史最大月降幅，未來 12 個月的企業獲利改善預期也下降了 40 個百分點至 - 41%，接近 2019 年一月的低點。

反映在大類資產配置上，經理人本月『減股加債及現金』，調降股票 32 個百分點，至淨減碼 21%，也是 2009 年三月的最低位，增加債券及現金各 12 個及 10 個百分點，增持不動產投資信託 (REITs)。區域股市方面，新興股市持續仍為各區域股市中最受青睞者，但小幅降低至淨加碼 21%，其次為美股，小幅上升 3 個百分點至淨加碼 5%，歐洲及日本股市同遭減碼，分別為淨減碼 8% 及 6%。英股及持續為減碼重心，淨減碼 24%。

經理人預期除非史坦普五百指數跌至 2430 點 (距離 6/18 收盤價 2917.75 點約有 17% 的下檔空間)，否則難以促使聯準會啟動降息；而對於美中雙方破冰、達成全面性協議的條件則更為嚴格，預期史坦普五百指數須跌至 2350 點，否則難以成為推動美中雙方達成協議的誘因。

產業方面，避險情緒濃重推動經理人六月增加防禦型產業如民生消費及公用事業，減少景氣循環業金融及科技業。降幅最高者為金融股，本月降低 20 個百分點至淨減碼 13%。其次則是可能在下一波關稅課徵名單中的科技業，降低 13 個百分點至淨加碼 21%；另一方面，醫療業對外銷售曝險較低，有助降低國際關稅的衝擊，輝瑞藥廠宣布收購美國生技公司 Array BioPharma，併購題材仍舊值得期待，長線更有全球人口老化及藥物創新的基本面支持，且大型製藥及生技股強化產品線的需求殷切，推升經理人對於醫療股的配置。醫療、科技及消費耐久財為前三大加碼產業。(表一)

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，目前市場聚焦在美中貿易戰的發展，中國政府應會祭出刺激政策來支撐經濟成長，而中國政府有能力來因應貿易緊張局勢、政策面利多當有助緩衝中國經濟的下行風險，避免中國經濟硬著陸，預期中國經濟成長率應在 6-6.5%。此外，美國聯準會貨幣政策轉趨寬鬆，市場對其更有轉為降息之預期，有利提振新興市場經濟前景與投資信心。然而，相較於分析川普總統的動向，投資團對更重視亞洲市場基本面和個別企業的體質。相較於大型企業與全球經濟連動性高，小型企業常常是由本國市場需求、人口結構、當地改革契機等因素來帶動成長，我們看好亞洲區域的財富成長將帶動消費升級、進而為小型股帶來成長動能，基金目前側重內需概念股，包括新經濟題材的品牌電子商務、食品飲料、太陽能、製藥等產業，並精選水泥等基礎建設受惠股。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，近期利率市場反應聯準會可能降息，但愛德華．波克預估儘管聯準會難以忽略市場反應，但仍會以經濟數據做為決策參考重點，預計未來兩個月隨著市場經濟數據公布以及企業對於貿易爭端的評論，對於聯準會的下一步舉措將會更清晰。目前利率市場的降息預估可能是過度反應的，如果貿易爭端並未進一步激化、而且目前的通膨壓力低，2019 年底聯準會按兵不動的可能性較高(而非目前市場預期的年底前降息)，而愛德華．波克也提醒投資人『關稅是否推升後續的通膨壓力』將是情勢是否逆轉的關鍵因子。投資團隊目前債券配置略高於股票(含可轉換證券)，以美國高收益債市為主軸，同時納入公債及投資級債，多元掌握美國股債市投資機會。

‧ 債市：避險情緒推動美債多單重回 2009 年三月高點

6/18 美中雙方領導人同意 6/28-6/29 進行 G20 峰會時會晤，但經理人對於會晤的結果期待不高，65% 的經理人表示並不預期雙方在會面時能夠達成協議，但雙方領導人可能同意延後加徵額外關稅，貿易爭端預期是以拖待變的格局，多數經理人預期將是一個短中期的現象。在此情況下，高達約四成的經理人表示做多美國十年期公債是避險交易的首選，其次則為買進史坦普五百指數賣權，美債多單重回 2009 年三月的高位，美元部位小幅偏多。(表二)

英國無協議脫歐、義大利預算紛爭及中美貿易情勢擔憂籠罩，歐洲央行近期對歐洲經濟下行風險提出警告，央行態度偏鴿派帶動歐元區債券近一個月上揚，核心歐債出現空單回補，邊陲歐債較高的債息吸引買盤進場。而此次調查中經理人也期待歐洲央行對於歐元區經濟的進一步支持措施可能為放寬對於單一政府債發行人的購買上限 (現行為 33%)、其次則為降息。(表三)

從 5/24 英國首相梅伊宣布將辭去首相一職之後，市場預期無協議脫歐的可能性大增，而 6/18 英國保守黨黨魁第二輪選舉投票結果也顯示，支持硬脫歐的前外交部長強森獲得壓倒性勝利，遙遙領先其他對手，他先前已承諾無論是否達成協議都要在 10 月 31 日脫歐，脫歐不確定性推動英鎊空單加碼、英債維持偏空。避險情緒推動日本債匯市受到追捧，日債空單退場，日圓部位翻多。儘管新興市場貨幣具備高息優勢，但市場避險情緒高張，新興市場貨幣多單下滑，債券部位小幅上揚。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可．哈森泰博表示，中美貿易協商雖然陷入僵局，但隨著公債市場已過度反應聯準會降息預期，若市場樂觀氣氛好轉，投資人仍應留意美債殖利率彈升的衝擊。另一方面，部分新興國家一些在地題材正在興起，例如大選連任的印度、印尼執政黨有政策改革可期待，印尼選後更有信評被升等利多，而巴西新政府所提出退休金改革法案於國會的審議亦有所進展。著眼於短期國際因素的干擾仍多，建議投資人可留意新興國家當地公債較高債息的投資機會。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，當全球經濟增長動能隱憂浮現，美中貿易角力已成持久戰，債券投資的防禦功能更顯重要。伊斯蘭債與主要股債資產之相關性低，且由於其多為美元計價的投資等級債，當美國公債殖利率下滑時，其績效表現空間較高；此外，伊斯蘭債之波動風險偏低，納入伊斯蘭債有利降低投資組合之波動。

【美銀美林股票型經理人調查：於 6/7~6/13 針對 179 位基金經理人進行調查】

(資料來源︰美銀美林證券、2019/6/18 訪問期間為 6/7~6/13，受訪對象為全球 179 位基金經理人，代表約 5280 億美元的資金流向)

(以下表格揭露截至 2019 年 6 月和之前過去 9 個月份的歷史數據)

【美銀美林債券及外匯經理人調查：於 6/7~6/12 針對 62 位基金經理人進行調查】

高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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