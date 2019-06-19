台股盤後—大漲208點半年以來最多 收復10700點及季線

美中雙方可望於 G20 前展開新一輪貿易協商，加上台指期今 (19) 日拉高結算，台股大漲 208.6 點或 1.97%，收 10775.34 點，重新站回季線之上，也創下去年 12 月 3 日後，半年多以來最大漲點。而今日成交量也放大至 1408.6 億元，創 15 個交易日新高。

美國總統川普推文表示，與中國領導人習近平通過電話，川習會將在下週日本 G20 峰會再次舉行，雙方的貿易代表團則將在 G20 峰會前進行會談。

台股受消息激勵，今日百花齊放，9 大類股無一走跌，若以蘋概三王來看，台積電大漲 3.6%，大立光更是大漲 7.5%，鴻海也有 1.7% 的漲幅。若以台指市值前 100 大個股來看，只有美利達、台肥、大成鋼收跌。

族群股方面，今日 PCB (印刷電路板) 族群再度發動強攻，欣興攻上漲停，高技、台表科雙雙大漲逾 9%，南電也有 8% 漲幅，其餘像是楠梓電、敬鵬、金像電、臻鼎 - KY、耀華等均同步走揚。

砷化鎵相關個股今日也發動攻勢，穩懋、聯亞上漲逾 6%，宏捷科、全新上漲逾 3%，IET-KY 也上漲 1.5%。

散熱族群也有所表態，奇鋐上漲逾 7%、雙鴻上漲 6%、健策、超眾、泰碩同步上漲逾 3%。

法人分析，台股短線反彈，加上成交量顯著回溫，都有助多方氣勢再起，不過下周進入除權息旺季，加上市場也將關注 G20 前，美中貿易協商能否告一個段落，預期接下來指數會在季線上方整理稍作休息。