〈亞太電股東會〉呂芳銘：有線電視需與MOD公平競爭 盼調整法規自由競爭

亞太電 (3682-TW) 董事長呂芳銘今 (19) 日表示，NCC 開放 MOD 可自主頻道後，有線電視用戶數就逐漸下滑，也讓有線電視與 MOD 處在不公平競爭的環境裡，強調有線電視不怕競爭，而是需公平競爭，盼可開放能讓客戶自由選擇消費模式。

呂芳銘表示，MOD 能讓客戶自由選擇消費模式，若有線電視也能跟進，就能解決萬年頻道問題，有線電視業者與消費者可以雙贏，盼市場開放自由競爭、調整政策，讓有線電視業者各自努力，且有線電視不怕競爭，而是需要公平競爭。

呂芳銘進一步表示，目前有線電視與 MOD 分屬不同法規，分別為有線廣播電視法及電信法，NCC 開放中華電信 MOD 可自主頻道後，反而引起其他業者不滿。

有線電視市場近來發生跨區經營、削價競爭及頻道代理商授權費等問題，呂芳銘回應，有線電視與電信產業一樣，用戶數逐漸下滑，這是必然的趨勢，除電信業面臨轉型壓力，有線電視也開始尋找新契機，未來數位經濟營收，將成公司營收新動能。

台灣之星日前也宣布，攜手中嘉有線電視，跨足用戶市場，客戶將有機會相互導流，對此呂芳銘表示，異業結盟的策略是正向的，過去中嘉的詢問度高，但礙於法規遲遲沒有合作，已至少錯失 3 次機會。