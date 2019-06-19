三大法人買275.52億元創4年多新高 外資買超180億元敲進金融股居多

鉅亨網記者彭昱文 高雄 2019年6月19號19點29分

台股今日大漲 208.6 點，收 10775.34 點，成交量也放大至 1409.59 億元，三大法人同步買超 275.52 億元，買超金額為史上第 11 高，也是金融海嘯以來第 4 高的紀錄，同時也是創下 4 年多來單日買超最多，其中外資買超近 180 億元，創下 2015 年 11 月以來，43 個多月的新高。

外資今日買超 179.61 億元，投信買超 9.02 億元，自營商買超 86.89 億元，合計三大法人買超 1408.59 億元。

台指期方面，外資今日增持多單 1.43 萬口，未平倉餘額 5.11 萬口，投信空單增加 648 口，空單未平倉 2.89 萬口，自營商同樣布空單 7139 口，空單未平倉 6404 口。

外資今日買超前 10 名，第 1 名元大金 2.68 萬張、第 2 名新光金 2.6 萬張、第 3 名欣興 2.27 萬張、第 4 名元大滬深 2.01 萬張、第 5 名第一金 1.62 萬張、第 6 名元大 S&P 原油正 2 1.45 萬張、第 7 名永豐金 1.21 萬張、第 8 名台新金 1.19 萬張、第 9 名台積電 1.18 萬張、第 10 名合庫金 1.04 萬張。

外資今日賣超前 10 名，第 1 名群創 1.24 萬張、第 2 名富邦 VIX 5285 張、第 3 名彩晶 3941 張、第 4 名日月光投控 3575 張、第 5 名台肥 2659 張、第 6 名友達 2587 張、第 7 名聯發科 2518 張、第 8 名富邦上証 2021 張、第 9 名甄鼎 - KY 1724 張、第 10 名敦南 1639 張。

投信方面，也同步買超台積電 815 張，另外投信今日主要布局 ABF 的欣興、南電，以及散熱的奇鋐以及雙鴻。