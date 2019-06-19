難敵模糊性監管 去中心化交易所 Bancor 封鎖美國用戶

去中心化交易所 Bancor DEX 日前發公告稱，自美國時間 7 月 8 日早上 9 點起，美國居民或來自美國 IP 的用戶將無法使用 Bancor 的網絡應用程式（www.bancor.network）來交易代幣，但仍可訪問、繼續持有和轉移代幣。Bancor 稱，此舉措歸因於監管機構的不確定性，鑑於另一家去中心化交易所 Ether Delta 的創始人前陣子被指控經營未註冊的交易所，再加上目前尚不清楚監管機構對分散式金融服務供應商的經營標準，Bancor 因此認為，限制美國用戶通過其網頁執行交易，是最明智的決定。

意大利多家銀行利用區塊鏈技術促進交易結算

意大利銀行業協會（ABI）6 月 19 日透露，多家意大利銀行計畫在 2020 年 3 月將區塊鏈技術引進運營流程中，以促進交易結算。ABI 認為，此區塊鏈項目 Spunta 將有助於提高銀行間交易的透明度，並在其生態系統中實現有效的溝通。自今年 2 月以來，ABI 便開始在 18 家銀行中測試 Spunta，通過利用多個銀行的節點存儲數據，以及實施智能合約，多家銀行之間的交易能在當日完成對帳。

匯豐銀行推出基於區塊鏈的應收帳款工具 HSBC DART

匯豐銀行（HSBC）將推出一款數位應收帳款工具（HSBC DART），該工具採用了澳洲區塊鏈新創公司 Identitii 所開發的代幣化技術，可自動執行應收帳款流程。據悉，匯豐將率先向其印度企業客戶部署 DART 工具，而後才會陸續在亞洲市場推出。根據聲明，DART 當初是為了提高匯豐的全球流動性和現金管理業務所開發，以此提供一個更安全的數位信息交換渠道，以及能連接買賣家的生態系統。

Samsung SDS 將推出基於區塊鏈的保險索賠解決方案

三星集團旗下的 IT 服務公司 Samsung SDS 正計劃擴展其企業區塊鏈平台，以實現其他技術之間的互操作性。長期以來，Samsung SDS 不斷致力於創建基於雲端的區塊鏈技術，可用於各種行業，包括：製造業、物流業、金融業和醫療保健業。目前，韓國仁川國際機場已採用 Samsung SDS 基於區塊鏈的海關解決方案，以促進業務流程。根據公告，Samsung SDS 也計畫在 8 月底推出基於區塊鏈的保險索賠解決方案，目前正與當地醫院、保險公司和數位醫療保健公司合作開展該項目。

Power Ledger 將於奧地利推出區塊鏈能源交易平台

6 月 19 日消息指出，澳洲區塊鏈公司 Power Ledger 將在奧地利格拉茨推出 P2P 網絡區塊鏈能源交易平台。據悉，Power Ledger 目前已跟奧地利大型電力公司 Energie Steiermark 的分公司 E-NEXT 達成合作，雙方將合作優化電力分配流程，並為該市邁向「零碳排放」的目標做出貢獻。因此，Power Ledger 的技術將允許家庭向鄰居出售多餘的可再生能源（太陽能發電），初期僅向 10 戶家庭提供服務。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 6 月 19 日重點： 去中心化交易所 Bancor 封鎖美國用戶 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』