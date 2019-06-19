根據《Ledger Insights》6 月 18 日報導，IBM 區塊鏈近日發布更新，同時間推出「IBM 區塊鏈平台多重雲端環境（IBM Blockchain Platform Multicloud）」，意味著用戶將能夠在 Microsoft Azure 或 Amazon Web Services（AWS）等多個雲端網絡上運行 IBM 區塊鏈解決方案。

IBM 表示，Multicloud 可透過 Kubernetes 進行部署，後者是用於自動部署、擴展和管理容器化應用程式的開源系統，將允許用戶根據自身需求擴展器區塊鏈網絡。

隨著 Multicloud 環境架構面世，將為新一代的 IBM 區塊鏈平台帶來互操作性。根據網站介紹，無論隱私環境相同與否，Multicloud 平台都能允許區塊鏈參與者橫跨多個雲端網絡提供治理。

IBM 區塊鏈首席技術官 Gari Singh 舉例說明，「我們打算引入 XYZ 公司，但此前 XYZ 已跟 Azure 或 AWS 或 Oracle 簽訂了合約，那我們該如何讓他們連接節點並加入網絡？我們現在可以實際利用 Hyperledger Fabric 中的優勢，隨時隨地為您提供支持。」

據報導，IBM 的區塊鏈平台本質上跟開源區塊鏈平台 Hyperledger Fabric 相同，但前者額外提供了易用訪問工具，簡化構建與設置認許制網絡的過程，有效協助用戶完成必要的任務，例如：分配治理、建立共識機制及訂立規則。

這篇文章 IBM 區塊鏈發布更新 推介 Multicloud 多重雲端環境 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』