益張擬處分近萬坪嘉義大埔美工業區不動產 最快Q4完成入帳

全球商用置物設備開發商益張 (8342-TW) 決議，將處分其位於嘉義大埔美工業園區的工業不動產，連同子公司持有土地面積合計達到 9319 坪，由於已有精密金屬加工同業有意承接，預計交易最快今年第 4 季可完成並入帳。

益張主管指出，完成處分該不動產後，為了後續生產規劃，也考慮在距離彰化總公司較鄰近的二林或彰濱工業區，另承購工業區用地規劃後續因應擴張所需土地，原有生產廠區也將加速自動化製程。

益張主管指出，益張及子公司翔貿工業在嘉義大埔美工業園區的工業用地，合計達 9317 坪，原為 2010 年為因應大型海外專案客戶需求而購置的建廠土地益完成部分廠房興建，隨後因故未達成專案生產，目前嘉義廠區並且已有部分廠房完成，但是並沒有大量使用。

益張今天董事會決議處分嘉義大埔美工業園區的工業不動產的另一原因，在於地方政府放寬工業區土地的移轉相關規定，公司決議處分這兩筆合計達 9317 坪的工業區土地及廠房，預計最快在今年第 4 季可完成處分並入帳，但實際進度仍須視嘉義地方政府核准的進度而定。

益張去年獲利回升及今年接單結構轉佳，稅後純益 1.41 億元，年增 63.11%，每股純益為 3.43 元，去年盈餘每股擬配 3.5 元現金股利，將在 6 月 25 日除息交易。

同時，在美中貿易衝突下，益張已因此因素，拿到由中國移轉來台的商用置物架訂單，並陸續出貨，同時，第 2 季新台幣匯率走貶，法人估第 2 季毛利率將可望優於第 1 季的 18.5% 水準。