洋華聚焦工控及消費型市場 比重持續增加彌補消費電子競爭壓力

觸控面板廠洋華 (3622-TW) 今 (19) 日舉行股東會，順利通過股利議案，每股將配 0.5 元現金股利，洋華表示，立基於觸控面板製造技術，將專注在薄膜級玻璃感應器生產，提供觸控模組及液晶螢幕全面及邊框貼合，滿足工控及消費市場，目前工控與醫療設備等非消費電子產品生產比重增加，由於機電產品維持較好的獲利，可以減少消費電子競爭壓力影響。

洋華表示，近期中大尺寸工控及醫療設備等非消費型電子產品生產比重增加，機電產品也維持以往穩定及較高獲利的表現，可減少受消費型電子產品非理性競爭的影響，

洋華指出，近年縮減營運規模，轉型開發非消費型市場，以維持工控市場的營運，針對車用薄膜觸控感應器導入的製程開發生產，也已有部分客戶產品應用展現出成果。

在資源整合上，洋華表示，越南廠主要負責打樣及量產，台灣廠則負責部分樣品製作及整機組裝，將持續透過透過產能配置，讓工廠間緊密配合，增加產出效益及樣品時效性。

產品研究發展狀況，洋華認為，觸控面板發展趨勢是提供更便利的人機界面，應用在各種不同環境下，在極窄邊框方面，使用精密曝光及 CCD 對位的高端雷射製程，將線寬線距從 30μm/30μm 縮減至 15μm/10μm，另外也將發展 Touch Monitor 及 AD board 技術。

洋華去年合併營收 7.39 億元，年減 17.38%，稅後純益 1.19 億元，由虧轉盈，每股純益 0.79 元，今股東會也通過，將配發每股 0.5 元的現金股利。