益張Q1營收可望突破3.2億元 出貨結構轉佳有利獲利

商用置物設備開發商益張 (8342-TW)，去年獲利回升，且今年接單結構轉佳，今 (9) 日公布 2 月營收為 7152 萬元，累計 1-2 月營收 2.07 億元，年減 6.9%，法人估，益張首季營收將達 3.2 億元，估全年受惠醫療、物流倉儲等應用產品挹注，營收可望較去年 14.5 億元成長。

益張 2 月營收為 7152 萬元，月減 47.3%，年減 5.47%，累計 1-2 月營收 2.07 億元，年減 6.9%。

益張董事會決議，去年盈餘每股擬配 3.5 元現金股利，包含盈餘配發 2 元與資本公積配發 1.5 元，以去年每股純益 3.43 元計算，益張盈餘配發率高達 102%，以昨 (3/8) 收盤價 47 元計算，現金殖利率高達 7.44%。

法人估，益章 2019 年第 1 季營收將達 3.2 億元，較去年同季下滑約 8%，全年則可望較去年同期成長。而益張開發並出貨的醫療、物流倉儲，產品具備較高毛利率，占營收比重也持續提升，2017 年為 4%，去年比重已達 10%，預計今年比重將再向上攀升。

益張主管指出，去年第 2 季開始，致力提升毛利率，搭配新台幣匯率回貶，單季毛利率自去年第 1 季 14.8% ，拉高到第 4 季 20.5% 水準，在各項提升營運措施持續進行下，包含匯率與原物料行情，今年毛利率仍有機會再向上攀升。