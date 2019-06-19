消息人士：三星將於8月7日於紐約發表Note 10新機

據消息人士表示，三星旗艦機 Note 10 發表日期將定在 8 月 7 日，且可能於紐約巴克萊中心發表，與去年 Note 9 發佈地點相同。

由於推出還不到兩個月，三星很有可能會更改發表日期，對此三星拒絕發表評論。

今年因螢幕設計瑕疵，導致三星折疊手機 Galaxy Fold，無限延期出貨時間，而轉眼間也到了該發表下半年旗艦機的時刻。

新的 Note 10 手機細節尚未公布，但相較於去年的 Note 9，市場預期三將會在螢幕、鏡頭和電池續航力上追求改善。

三星 Note 系列並不像 Galaxy S 手機那樣暢銷。2011 年三星推出的第一款 Note 手機，帶動了大螢幕的趨勢，這一趨勢已成為整個手機市場的常態。

第一代 Note 螢幕的尺寸為 5.3 吋，與現在最新一代的 Note 9 的 6.4 吋和 iPhone XS Max 的 6.5 吋螢幕相比之下顯得小多。

Note 10 發表之際，正逢智慧手機市場需求放緩。最新設備的價格正在上漲，但功能差異並不大，意味著消費者持有舊手機的時間更長。

目前僅期望 5G 手機，以及可折疊手機等新設計，可以重新提振市場買氣。

三星對目前市場低迷的解決對策本為 Galaxy Fold，這款售價 1980 美元的手機，是首款採用摺疊螢幕，也能展開作為平板使用。

三星最初計劃在 4 月 26 日推出這款手機，但由於測試者使用後，皆出現螢幕破損或故障等情形，因此無限延期出貨，而這場發表會上，除了 Note 10 旗艦機，三星是否會再針對折疊螢幕手機，宣布新的計劃或者推出改良版本，目前還不得而知。