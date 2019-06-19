歐股盤前─G20川習會成局 指數期貨走跌

美國總統川普日前表示，下週將與中國國家主席習近平，在日本大阪舉行的 20 國集團 (G20) 峰會中會晤；今 (19) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週三下午 2 點 42 分，Investing.com 報價顯示，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.99%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.09%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.08%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.99%，深證成指上漲 1.46%；南韓 Kospi 指數上漲 1.21 %，日經 225 指數上漲 1.72%；台股收漲 208.6 點，至 10775.34 點。

G20「川習會」成局的消息，帶動週二美股大漲，道瓊工業指數收漲 353.01 點 (1.35%)，至 26465.54 點，直逼去年 12 月創下的歷史高點；標普 500 指數收漲 28.08 點 (0.97%)，至 2917.75 點；那斯達克指數收漲 108.86 點 (1.39%)，至 7953.88 點。

川普日前於推特發文，稱他和習近平通了電話，進行良好對談，兩人下週將於 G20 峰會中會晤；在此之前，兩國的貿易團隊，會先展開會談。

陸媒報導稱，習近平 18 日應約與川普通電話，並於對談時表示，願意針對與中美關係發展有關的根本性問題，交換意見，希望美方能公平地對待中國企業。

美國聯準會 (Fed) 自週二 (18 日) 起召開為期兩天的貨幣政策會議，投資人預期，Fed 將於本週會議中，替降息鋪路；值得注意的是，據傳白宮曾於今年 2 月，研究過把 Fed 主席鮑爾降職為理事的合法性問題，但不確定此事是否由川普主導。

川普昨日正式宣布競選連任，他在發表演說時強調，若其對手勝出，美國的前途將一片黯淡。

歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉週二於 ECB 年會中指出，若歐元區通膨未能達到 ECB 設定的目標，「降息是工具之一」；其言論使全球央行將採取寬鬆貨幣政策的預期，更加濃厚。

德拉吉說，若通膨率未能達標，「進一步削減利率，依然是我們政策工具的一部分，資產購買計畫 (APP) 也還有相當大的空間。」