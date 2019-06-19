萊特幣基金會（Litecoin Foundation）6 月 18 日發布官方消息指出，已跟加密貨幣交易所 Bibox Exchange 和區塊鏈公司 Ternio 達成合作，計劃聯合推出名為「Blockcard」的加密貨幣簽帳金融卡（Debit Card）。

據悉，Blockcard 可讓用戶在線上購物平台和全球各地的實體店內消費加密貨幣。此外，用戶還能在自己 Blockcard 內存儲多種加密貨幣，比如：萊特幣、Bibox（BIX）和 Ternio（TERO）。

處理交易之際，用戶資金將交由 Bibox Exchange 託管；Ternio 則提供 BlockCard 專用的支付平台；而萊特幣基金會和 Bibox Exchange 將分別把 BlockCard 金融卡直接整合到 Bibox Exchange 和萊特幣的官方錢包 LoafWallet 之中。

針對這項新產品，萊特幣基金會在聲明中表示，「對我們而言，這是一段激動人心的合作關係除了進一步實現萊特幣基金會的使命——廣泛推動萊特幣在日常生活中的用例；同時也能利用 Ternio 的 BlockCard 支付平台和 Bibox Exchange 交易撮合引擎，讓全球各地的商家都能使用萊特幣。」

近期，美國知名加密交易所 Coinbase 也在 6 個歐洲國家推出 Visa 簽帳金融卡，允許用戶在任何接受 Visa 卡的商家使用加密貨幣消費。

這篇文章 萊特幣基金會聯手 Bibox、Ternio 發行金融卡「Blockcard」推廣加密貨幣線下消費 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』