臉書明年發虛擬貨幣揮軍支付市場 P2P支付平台首當其衝受衝擊

Facebook 計畫在 2020 上半年推出虛擬貨幣「Libra」，並於今 (19) 日公布全球穩定幣白皮書，安侯法律事務所執行顧問孫欣表示，從 Facebook 的商業戰略來看，有逐漸轉型朝著金融科技之 P2P 支付平台前進，預計將會對 P2P 支付市場造成衝擊。

全球知名社群平台 Facebook 計畫明年推出虛擬幣 Libra 與數位錢包 Calibra，做為 Facebook 與其他平台轉帳用，KPMG 安侯建業聯合會計事務所認為，Facebook 擁有龐大用戶，透過發展虛擬貨幣進軍支付市場，勢必對 P2P 支付業者產生影響，加上 Facebook 也規畫與比特幣、以太幣等虛擬通貨互動，預料將進一步擴大應用範圍。

孫欣指出，金融科技應用早期主要是致力提高傳統金融機構支付系統便利性，像是電子支付、跨境換匯等，即是透過金融科技改善便利性或降低所需費用，而金融科技則是由科技業者協助金融業，並從後方平台轉向使用者前端發展，進一步擴大市占率，進而形成傳統金融業之競爭對手。

孫欣認為，從 Facebook 發行穩定幣的商業戰略來看，有逐漸朝著金融科技 P2P 支付平台前進趨勢，搭配 Open Banking 趨勢，預期臉書的虛擬貨幣可望在支付市場掀起波瀾。

對於有意發展虛擬貨幣的業者，孫欣提醒，推出虛擬貨幣前，應注意「支付」為特許行業，可能涉及禮券、電子票證、電子支付與匯兌服務等相關概念，建議進行商業模式前仍應諮詢專家，並留意洗錢防制規定，避免誤觸法律而被迫營運中斷。