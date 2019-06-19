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臉書明年發虛擬貨幣揮軍支付市場 P2P支付平台首當其衝受衝擊

臉書明年發虛擬貨幣揮軍支付市場 。(圖：AFP)
臉書明年發虛擬貨幣揮軍支付市場 。(圖：AFP)

Facebook 計畫在 2020 上半年推出虛擬貨幣「Libra」，並於今 (19) 日公布全球穩定幣白皮書，安侯法律事務所執行顧問孫欣表示，從 Facebook 的商業戰略來看，有逐漸轉型朝著金融科技之 P2P 支付平台前進，預計將會對 P2P 支付市場造成衝擊。

全球知名社群平台 Facebook 計畫明年推出虛擬幣 Libra 與數位錢包 Calibra，做為 Facebook 與其他平台轉帳用，KPMG 安侯建業聯合會計事務所認為，Facebook 擁有龐大用戶，透過發展虛擬貨幣進軍支付市場，勢必對 P2P 支付業者產生影響，加上 Facebook 也規畫與比特幣以太幣等虛擬通貨互動，預料將進一步擴大應用範圍。

孫欣指出，金融科技應用早期主要是致力提高傳統金融機構支付系統便利性，像是電子支付、跨境換匯等，即是透過金融科技改善便利性或降低所需費用，而金融科技則是由科技業者協助金融業，並從後方平台轉向使用者前端發展，進一步擴大市占率，進而形成傳統金融業之競爭對手。

孫欣認為，從 Facebook 發行穩定幣的商業戰略來看，有逐漸朝著金融科技 P2P 支付平台前進趨勢，搭配 Open Banking 趨勢，預期臉書的虛擬貨幣可望在支付市場掀起波瀾。

對於有意發展虛擬貨幣的業者，孫欣提醒，推出虛擬貨幣前，應注意「支付」為特許行業，可能涉及禮券、電子票證、電子支付與匯兌服務等相關概念，建議進行商業模式前仍應諮詢專家，並留意洗錢防制規定，避免誤觸法律而被迫營運中斷。

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