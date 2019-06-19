日本有線電視業者計畫以5G取代電纜！預估每年可省下數百億日圓

日本大型綜合貿易商住友商事 (8053-JP)，將利用次世代的 5G 行動通訊技術來作驗證實驗，試圖在有線電視服務的「最後一哩」，以無線電波取代傳統電纜。如果證實可行的話，預估每年光是在纜線的拆除費用上，就可讓業界省下數百億日圓的費用。

(圖片：Investing.com)

住友商事與日本 51 家有線電視業者所組成的「Regional Wireless Japan Ltd.」合作，運用有線電視業者的光纜及 5G 基地台的組合，將可為半徑數百公尺內的收視用戶們，提供有線電視的收視及上網服務。

採用的基地台為韓國三星電子的產品，是天線長度約 10 公分左右的小型通訊設備，每個基地台的設置費用約為數百萬日圓。

這種區域性的 5G 網路，與全國性行動通訊業者所使用的頻段不同，可在狹小的區域內提供高速的網路服務。在實驗期間，預估通訊速度將達 500Mb/s，而到了 2020 年度時，更可望大幅提升到 10Gb/s，與現行的有線環境相比毫不遜色，更可用於 4K、8K 的節目收視。

透過無線技術，當用戶申辦服務時，將可省下過去在線路安裝上的費用及人力。而日本的有線電視業界，每年在客戶解約退租，於線路拆除的費用上就高達了數百億日圓。而未來在這些作業上的費用都將省下，並可能降低用戶們的收視成本。

住友商事與 KDDI(9433-JP)，各擁有日本有線電視龍頭 JCOM 一半的股權。而日本有線電視業者所擁有的光纜長度，約為 38 萬公里，可以繞行地球 9 周。未來在實驗中，將檢視 5G 基地台在距離、角度，以及建築物構造及玻璃材質對通訊速度所造成的影響。而實驗結果也將作為各家有線電視業者，在今後營運方面的參考。