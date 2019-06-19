〈產創條例修正〉修正案三讀 資誠：有助中小企數位轉型與5G發展

立法院三讀通過《產業創新條例》修正案，通過「智慧機械及 5G 系統支出之投資抵減」投資抵減，資誠聯合會計師事務所表示，不僅有助中小企業進行數位轉型，也有助建構 5G 產業量能。

產創條例修正案中的「智慧機械 + 5G 系統支出」投資抵減，今年 1 月 1 日起到 2022 年 12 月 31 日止，投資智慧機械或 5G，只要當年支出金額滿 100 萬元、10 億元以內，可在當年度抵減率 5%、或分 3 年抵減率 3% 抵減應繳納營所稅額。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯表示，政府為鼓勵產業朝智慧製造與 5G 應用發展，在這次產創條例修法，新增 5G 系統支出投資抵減，目的在加速產業升級轉型並盡早建構 5G 能量。

林巨峯表示，今年 1 月 1 日起，企業購置智慧機械及 5G 系統支出，同一年度支出金額在 100 萬到 10 億元之間，皆可適用投資抵減，旨在鼓勵中小企業進行數位轉型，對台灣廣大的中小企業來說堪稱一大利多。

至於 5G 部分，根據資誠《實現 5G 商機報告》預估，2020 年全球 5G 總投資金額可望增加至 570 億美元，台灣預計明年釋出 5G 頻譜執照，《產創條例》修正案中「智慧機械 + 5G 系統支出」投資抵減，可望對台灣企業發展 5G 有更大助益。

林巨峯提醒，依修法後規定，投資智慧機械僅有前 3 年適用期，且投資抵減金額不得超過當年應納營利事業所得稅額、與未分配盈餘加徵稅額 30%，合併其他投資抵減後不超過 50%，建議企業要適用相關租稅優惠，應評估適用條件與自身情況，才有機會享有較有利的租稅權益。