5G藍圖拼湊完備！台灣之星攜手中嘉 跨足家戶市場

5G 釋照與頻率競標倒數，台灣之星今 (17) 日宣布，攜手有線電視系統業者中嘉集團，完備無線與有線網路通訊，首度跨足家戶市場，補齊個人、企業及家戶市場拼圖。台灣之星表示，將結合雙方優勢，擴大通路且整合產品銷售，擴大市佔率。

台灣之星表示，截至今年第 1 季，全台有線收視戶數達 504 萬，其中仍有 9 成收視戶使用家用寬頻。台灣之星看準有線電視與家用寬頻上網需求高，加上從未跨足家戶市場，盼能透過與中嘉合作互相導流，推升營運動能。

台灣之星總經理賴弦五表示，隨著智慧家電、移動終端等家戶場域內的物聯端點快速成長，內容、娛樂、購物與支付等數位匯流應用，未來將呈現爆炸性成長，台灣之星攜手中嘉，盼能以通訊網路做為數位匯流的基石，提前規劃 5G 藍圖。

中嘉集團執行長揭朝華表示，在數位匯流領域中，除加速軟、硬體的投資，也積極尋找長期的策略聯盟夥伴，看準 5G 時代來臨，雙方合作可望發揮 1+1 大於 2 的優勢。

台灣之星營收連 3 年雙位數成長，面對 499 之亂，去年稅息前折舊攤銷前 (EBITDA) 全年轉正，市場預期，在 5G 服務商轉時期，相關應用逐漸明朗，台灣之星與中嘉的合作，不僅將帶動新一波產業升級，也可望為 5G 領域注入強勁成長動能。