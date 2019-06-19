中華食品高屏豆腐產線兩廠合一案確立 進入建築規劃階段

產品涵蓋豆腐、豆花產品中華食品 (4205-TW) ，追求生產效益及產能更新考量下，高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」投資案將確定執行，中華食品此新啟動的投資案，也已納入未來 5 年產能擴張考量。

中華食品今日召開股東會，除通過去年財報及每股配發 2.8 元現金股利，同時，為了追求生產效益及產能更新，擬將高雄大樹廠盒裝豆腐產能，全面遷移到屏東潮州廠集中生產，公司主管表示，已委由建築團隊進行設計規劃，投資金額進一步規劃中。

事實上，中華食品高雄大樹廠目前占地 3000 坪，廠內設立豆花、白豆腐及雞蛋豆腐生產線各 2 條，訂單滿載產線爆滿，1989 年中華食品在屏東潮州設置潮州廠，原設立的飲料生產線目前沒有使用，該廠占地 1.2 萬坪，目前僅用生產部分豆腐產品，形成大樹與潮州廠的土地利用不均衡現象。

中華食品原規劃高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」案，把大樹廠產能更新並遷入潮州廠，此舉也為未來 5 年產能擴張一併納入考量。

中華食品生產中華豆腐、雞蛋豆腐等產品為主，今年第 1 季營收 3.81 億元，年增 3.03%，毛利率 33.78%，季減 0.48 個百分點，年減 3.95 個百分點，稅後純益 5310 萬元，季減 6.63%，年減 13.76%，每股純益 0.66 元。