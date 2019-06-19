必應今年拓展主辦籌畫演出 跨足原創與戲劇IP市場

必應創造 (6625-TW) 今 (19) 日召開股東會，董事長周佑洋表示，今年主辦籌畫的大型活動，包括 5 月吳宗憲高雄巨蛋演唱會、下半年 5566 海外演唱會，及知名男團演唱會，也將投資楊千嬅世界巡迴演唱會，並積極孵化原創 IP 與場館運營，計畫將原創 IP「8 咘的搞怪樂園」，授權至中國製作開園，也將跨足戲劇 IP 市場。

必應去年營收創新高、達到 14.2 億元，展望今年，周佑洋表示，除將持續深耕演唱會及各項商業演出等活動策劃製作外，將以穩固的軟硬體實力，拓展主辦籌畫活動演出。

周佑洋指出，除 5 月吳宗憲 Jacky Wu 高雄巨蛋演唱會、下半年 5566 海外演唱會，及知名男團台大體育館演唱會等，還將與合作夥伴共同投資楊千嬅「My Beautiful Live」世界巡迴演唱會。

周佑洋表示，將持續整合流行文創影音相關的軟硬體製作、設備租賃、舞台與視覺設計及節目流程統籌，提供全方位娛樂、展演服務；並同時積極孵化原創 IP 與場館運營，未來計畫將原創 IP「8 咘的搞怪樂園」，授權至中國製作開園，並籌拍演唱會產業職人劇，跨足戲劇 IP 市場，積極研發創新表演技術。

必應今年第 1 季營收 2.46 億元，年增逾 3 成，除受惠承接張學友、頑童、蕭敬騰、林俊傑等藝人在台演唱會硬體服務收入外，由子公司華貴娛樂主辦的、5566 台北小巨蛋演唱會門票也全數售完，使今年第 1 季的稅後虧損僅約 670 萬元，較去年同期虧損 4500 萬元收斂許多。