蛋價飆漲遭殃 中華食品去年獲利下滑 股利也縮水至2.8元

去年第 4 季全台雞蛋供應出現龐大缺口，中華食品 (4205-TW) 也成為因成本大幅墊高的受害者，中華食品去年第 4 季財報營收創高，但單季稅後純益卻呈現衰退，全年稅後純益 2.46 億元，年減 7.1%，每股純益 3.05 元，針對去年盈餘，董事會決議每股擬配發 2.8 元現金股利。

中華食品今 (12) 日決議配股利配發，盈餘配發率已達 91%，但仍遜於前一年配發每股 3 元現金股利。

中華食品去年第 4 季稅後純益 5687 萬元，季減 13.72%，年減約 24.74%，全年稅後純益 2.46 億元，年減 7.1%，每股純益 3.05 元。

中華食品去年第 4 季營收 3.85 億元，創新高，年增 6.34%，全年營收 14.92 億元，也創歷史新高，年增率 5.57%，但今天公布的第 4 季獲利呈現季減及年減，全年每股純益為 3.05 元。

雖然去年第 4 季中華食品主要原物料黃豆價格稍有微幅下跌，但生產雞蛋豆腐的主要原料雞蛋，不僅價格大漲且缺貨，每公斤價格由 40 元飆升到 70 元，也大幅度墊高去年第 4 季的成本，使得中華食品單季稅後純益 5687 萬元，季減 13.72%，年減約 24.74%；此高蛋價成本情形延續至今年 1 月，恐將還要影響首季獲利。

中華豆腐受惠台灣春節前市場備貨需求急切挹注下，1 月營收以 1.59 億元創歷史新高， 2 月營收為 1.02 億元，月減 36.02%，年減 13.28%，主要原因在春節前出貨集中 1 月入帳造成；中華食品累計前 2 月營收 2.61 億元，年增 2.83%，也符合內部預期。

法人預估，中華食品今年的營收成長幅度，仍可維持 2018 年的 5% 水準。